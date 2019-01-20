烏樹林車站慶重生 穿制服免費搭火車

為了慶祝烏樹林火車站重生，烏樹林休閒園區邀民眾穿學生制服來搭乘老火車，回味舊時光。（劉秀芬攝）

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高齡已92歲的老站長林海西，鎮守在整修過後的烏樹林火車站站長室，與他年輕時坐的位置一模一樣。（劉秀芬攝）

建造於1946年的烏樹林火車站，日式建築風格古色古香，最近台糖公司及文化部合作，將車站整修，並盡可能地回復早期樣貌，增設展示空間，讓民眾一窺車站的今與昔，烏樹林休閒園區20日特別舉辦「站放光采、風華再現」活動，許多鐵道迷專程穿著學生制服來搭乘老火車，回味舊時光。

烏樹林火車站早期承攬通往白河客運線及專用客車業務，是白河、東山兩地往來於新營的中間樞紐，1979年烏樹林輸運旅客的營業線停駛，4年後車站員工撤出，從此門窗緊閉，留下滿滿回憶。

2001年在多方人員的努力下，烏樹林五分車重新復駛開始載客服務，烏樹林糖廠也轉型為烏樹林休閒園區，廠區內除了有完整的鐵道路線與歷史建築群，還有道班房、內燃機車庫、檢車庫與數棟大型糖倉等。

為了讓遊客重新認識車站歷史與功能及糖業鐵道知識，園區特別舉辦活動，民眾20日穿學校制服來就可免費搭乘勝利或成功號老火車，許多民眾一早帶著小孩穿著制服來排隊，也有許多人自費購票，就是要搭老火車懷舊一下，因為勝利、成功號沒特殊節日可是不出動的。

特別的是，高齡已92歲的老站長林海西，16歲進台糖工作做到退休，看盡烏樹林火車站的風華歲月。烏樹林五分車復駛後，台糖再請林海西回來當站長，畢竟誰能比他更了解烏樹林火車站。20日活動當天，林海西也精神奕奕的執行站長工作，並幫遊客解說站長室的設備與歷史。

(中時 )

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