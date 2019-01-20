SBL》煙霧彈？強森帶傷上陣引爆「挑對手」爭議

2019年01月20日 17:06 中時電子報 黃及人

難道SBL跟中華職棒一樣來搞「煙霧彈」了嗎？璞園總教練麥班達19日才在賽後記者會說強森本周不會打，要等21日醫院檢查後才知何時歸隊，沒想到強森20日突然先發上陣，賽前暖身狀態就跟沒受傷一樣，難道班總說謊嗎？

強森是在18日出戰台啤時，不慎右大腿內側肌肉拉傷，造成19日對上富邦無法上場，整場比賽都穿暖身服坐在場邊，當時行走狀態也是一跛一跛，沒想到才隔1天，他在賽前暖身就活蹦亂跳，更很早就確定放在璞園登錄名單之中。

賽前詢問麥班達是否昨天刻意放煙霧彈？結果他竟裝傻說聽不懂煙霧彈的意思，換成問他是否說「Fake News(假新聞)」，他才恍然大悟回答，「怎麼可能？昨天看他跛腳樣子，我真的以為他今天不能打，沒想到今天全不一樣了。」

麥班達強調，強森今天會打，完全是他自己提出的，班總賽前還叫陳世杰、陳堅恩、吳家駿等人，一一跟強森進行攻守對抗，藉以測試強森到底是真的好了？還是假的？最後把強森排進12人登錄名單，似乎就已確定強森沒問題了。

只是19日面對富邦，強森因傷沒法上場，卻在相隔1天遭遇金酒，強森又突然可以了，難免給予外界璞園想要挑對手的遐想，至於是真是假，就等這場璞園與金酒比賽勝負出爐，就知道這一切到底是煙霧彈，還是強森隱瞞傷情。

(中時電子報)