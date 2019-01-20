淡水夾娃娃機驚見陸豬食品 業者：不知違法

2019年01月20日 17:27 中時 譚宇哲

新北市淡水區新民街一處夾娃娃機店，今傳出有業者竟提供陸製豬肉食品供民眾夾取。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區新民街一處夾娃娃機店，今傳出有業者竟提供陸製豬肉食品供民眾夾取。（譚宇哲翻攝）

中國大陸非洲豬瘟疫情讓國內近來聞豬色變，新北市淡水區新民街一處夾娃娃機台，今傳出業者竟提供陸製食品供民眾夾取，包括梅干扣肉飯、家常豆腐飯等含豬肉成分產品，新北市非洲豬瘟災害應變中心表示，已立即要求業者下架並將商品帶回銷毀，如該產品未取得輸入許可證，可處3萬至300萬罰鍰。

防檢局基隆分局20日通報1999，指出淡水新民街一夾娃娃機台擺設中國大陸製食品供民眾投幣夾取，經新北市非洲豬瘟災害應變中心調查，共查獲機台內擺設「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」、「火鍋米飯」、「紅燒牛肉飯」、「羊肉湯火鍋」等5樣商品，其中「梅干扣肉飯」、「家常豆腐飯」2種商品均含豬肉成分

張姓業主聲稱，該批中國製食品是去年5到6月期間透過網路蝦皮賣場向「三全商行」網購，不知道已經違法。

新北市非洲豬瘟災害應變中心，業者行為已涉及《動物傳染病條例》第34條輸入檢疫規定，後續將由防檢局進行後續處置；災害應變中心也將持續追查肉品來源，已請衛生局持續針對肉品工廠、餐廳、市場、超商、量販店、選物販賣機等通路，加強查核豬肉來源與標示之符合性。

新北市衛生局呼籲，如查獲該產品未取得輸入許可證公開陳列販賣，將依《食品安全衛生管理法》第30條規定裁處3萬元至300萬元罰鍰。

(中時 )