米其林3星！君品頤宮打造「除夕春慶團圓宴」 2／4限定供應

2019年01月20日 18:49 中時 徐力剛

「先知鴨」肉質軟嫩不察，是許多饕客用餐必點品項。（圖片提供／君品酒店）

頤宮中餐廳室內裝潢低調與奢華並存。（圖片提供／君品酒店）

「包廂區」適合家庭聚餐或公司聚會使用。（圖片提供／君品酒店）

談及君品頤宮中餐廳，許多人對它第一印象即是去年「台北米其林評鑑」，唯一摘下3星殊榮餐廳，其實頤宮盛名早在老饕界流傳已久，其中以招牌料理「頤宮叉燒皇」、「先知鴨」等最負盛名，此次限定版「除夕春慶團圓宴」套餐收錄多樣經典美味，帶領美食玩家探索味蕾全新感受。

「除夕春慶團圓宴」2月4日除夕夜當晚限定供應，由陳偉強、陳泰榮雙主廚領軍，精選高檔食材搭配時令鮮蔬入饌，融合道地廣式料理手法，推出2種套餐選擇，每位價位8800元＋10％及12800元＋10％，令食家垂涎欲滴。

其中套餐價8800元＋10％，僅提供小吃區點用，首先以迎賓小碟，如頤宮叉燒皇、魚子蝦多士百頁菠菜卷、沙薑雞喚醒味蕾，主菜則提供蒜子豆豉爆頂級骰子和牛、金銀腸老虎斑、豪華澳洲湯鮑扒鵝掌花菇及白胡椒爆肚湯等美饌，最後以鎮店馬拉糕佐頤宮杏仁茶，為餐期畫上完美句點。小吃區及包廂區同步供應12800元＋10％套餐，進階版主菜提供廣東大龍蝦、金蒜爆日本骰子和牛、南非極品20頭鮑扣鵝掌、甜梅菜鱈魚捲、烏魚子章汁海鮮撈飯，甜點不可錯過棗皇燉官燕，闔家團圓大啖美食，共同迎接新年到來。

頤宮室內裝潢高雅貴氣，攜手陳瑞憲設計師合作，以「遊園」為主題發想，結合中國園林與法式典雅風格，分為小吃區、半開放式沙發區和數間包廂區，適合重視隱私賓客前來用餐，打造專屬空間感。

君品酒店公關表示，今年推出的「除夕春慶團圓宴」，套餐預約狀況極佳，目前已全數售罄，頤宮自去年獲得米其林3星殊榮以來，堅持提供消費者絕佳用餐體驗，主廚嚴選各式海陸珍饈，搭配獨特料理手法，為饕客帶來全新味覺饗宴。

(中時 )