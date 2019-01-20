兒半夜尖叫驚見眉毛慘狀 媽媽：砍掉重練

兒因偷剃眉毛半夜尖叫。(翻攝爆廢公社公開版)

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中時電子報
半夜偷剃眉毛卻剃的坑坑疤疤。(翻攝爆廢公社公開版)

有網友在臉書社團中PO文，半夜被兒子尖叫嚇醒，開燈發現兒子自己偷拿刮鬍刀剃眉毛，眉毛已變得坑疤不堪，最後決定幫兒子全部剃掉重長。網友看完笑說「超商買眉筆，明天補救一下」也釣出許多有相同經驗的網友。

有位媽媽在《爆廢公社公開版》臉書社團發文說，半夜被兒子尖叫聲嚇醒，開燈一看，發現他眉毛的慘狀，原來是兒子趁她在洗澡時拿抽屜的刮鬍刀，睡覺關燈後再拿出來剃自己的眉毛，但剃的坑坑疤疤，兒子嚇到尖叫把她吵醒，所幸沒傷到眼睛，讓她好氣又好笑，PO網問怎麼處理殘缺的眉毛，最後在整合先生意見及網友經驗後，她決定將兒子眉毛全部剃光，讓它重新長。

許多網友笑說「只能拿眉筆畫了」、「去超商買眉筆，明天補救一下」、「貼ok繃假裝眉毛受傷吧」、「讓他去學校給同學笑一下，以後不敢亂剃了」，有網友安慰的說「全部剔完後也沒有違和感」，也有其他媽媽表示「突然覺得玩口紅只是小事」。

更釣出許多有相同經驗的網友表示，「小時候也幹過，全剃掉媽媽用眉筆畫，撐沒多久就懶的畫直接去上課，被笑幾天就沒事了，從那之後再也不敢玩刮鬍刀」、「哈哈哈原來還有人跟我做一樣的事情」、「我五年級也幹過這種事，一整個暑假我都戴帽子，兩個月後就長回來了」。

(中時電子報)

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