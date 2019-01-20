董事長樂團、妖之鬼狐合作 台、日語翻唱《眾神護台灣》

2019年01月20日 17:34 旺報 廖慧娟

獲金曲獎肯家的「董事長樂團」，2019年邁入出道第21年，今天（1月20日）下午舉行記者會，宣布與日本新樂團「妖之鬼狐」合作，把經典歌曲《眾神護台灣》重新編曲為金屬版，以台、日雙語合唱，分別收錄於董事長將在日本發行的單曲，以及「妖之鬼狐」的首張EP裡。董事長樂團也將於5月赴日本參加動漫音樂祭等活動。

這次的合作契機是台客電台公司的引薦。台客電台公司成員大堡與大為出席記者會時，表示去年到日本參加活動時碰到「妖之鬼狐」，認為董事長樂團的搖滾樂充滿台灣傳統文化特色，「妖之鬼狐」的風格是帶有日本和風的J-POP搖滾樂，台灣的「眾神」與日本「妖鬼」元素透過音樂交流，顯得十分有趣又和諧，因此介紹兩個樂團所屬的經紀公司，台灣的獨一無二娛樂與日本PINPOINT認識，雙方一拍即合。

在今天的記者會上，董事長樂團與「妖之鬼狐」互贈專輯CD與台灣小米酒、日本清酒，象徵雙方友好交流。媒人「台客電力公司」也送上象徵「旗開得勝」的錦旗。

董事長樂團主唱吉董表示，從沒想過會在日本發行單曲，特別是《眾神護台灣》帶有濃濃台灣味，以台日雙語合唱版本在日本發行，別具意義。吉董也特別向台灣媒體及樂迷推薦新視覺樂團「妖之鬼狐」，表示這個樂團的成員來自不同領域，以主唱「酒吞童子」BAKU與「九尾狐」TaNa為主要成員，BAKU曾是花少年バディーズ樂團主唱，單曲《乙女桜》曾獲日本Oricon公信榜獨立音樂榜第1名，創紀錄在舉辦東京長達5小時演唱會，發售不到5分鐘門票銷售一空。

吉他手TaNa與台灣緣分很深，外婆是在台灣出生的日本人，他的吉他演奏實力獲日本天團XJAPAN前吉他手Hikaru宇光高賞識力薦。「妖之鬼狐」團名取材自日本民間故事百鬼夜行，並藉由音樂把世界大同的理念串聯在一起，有如日本著名的百鬼夜行中鬼怪手牽手走著，象徵歡樂的祭典氛圍。「妖之鬼狐」已受邀參與1月19至21日第七屆台北國際動漫節日本館特設舞台演出，20日晚上也將在台北CornerHouse舉辦台灣公演音樂會，董事長樂團與台客電力公司擔任特別嘉賓。2月唱回日本渋谷舉辦音樂發表會。

(旺報 )