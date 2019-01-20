陸客拿著信封來台尋親　警助「斗南鎮86巷」找到人

2019年01月20日 17:41 中時 周麗蘭

來自大陸北京的李姓婦人來台旅遊，14日晚間拿著28年前的家書地址「斗南鎮86巷」請求斗南派出所指路，但該地址並不存在，員警鍥而不捨以人名尋人，找到一筆神似她表哥的資料，電話聯繫證實找對了！李婦見到失聯的親戚既感動又感激，凌晨1點又返回派出所致謝。

14日晚間7點多，李姓婦人帶著兒女到斗南派出所，提供一封家書信封，上頭寫著「斗南鎮86巷」，請求尋找住址上的家，但斗南鎮最熱鬧的中山路沒有86巷，員警一度猜測是在斗六，李婦表示不清楚。

李婦表示，她和台灣的舅舅最後一次聯繫是1989年，也曾見過表哥，她又提供4個親戚的名字拜託員警幫忙。

警員林俊宏透過全國人口管轄單位查詢，找到一個人名的戶籍在斗南新光派出所轄區，李婦認為照片很像她表哥。

林俊宏拜託新光派出所同仁協助致電李婦口中的表哥劉先生，劉男表示，確實有一個住在大陸的表妹，他人在附近，隨即開車到斗南派出所接表妹與姪兒、姪女回家敘舊。

表妹、表哥兩家重逢會面幾小時結束後，李婦人凌晨1點又返回斗南派出所，要向林姓員警當面致謝，林俊宏剛好外出巡邏，她留下一張紙條表達感動，還稱稱呼員警是「親人」。

她寫道「警官你好，讓你辛苦了，我是大陸來找人，你是那麼費心，我好感動呀！遇見你這樣的好人，語言無法形容感激，相信我會一生永記19年1月14日這天，警官為我所做的一切，警官我還會來台灣的，還會找你這位親人，如到大陸旅遊，去北京要打電話好嗎？」

(中時 )