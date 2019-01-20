彰化小果番茄評鑑品質再升級 要求農藥殘留零檢出

2019年01月20日 18:54 中時 謝瓊雲

彰化縣第四屆健康優質設施小果番茄評鑑，上午在秀水鄉農會舉行頒獎典禮。（謝瓊雲攝）

今年小果番茄評鑑邁入第四年，除了要求具有4章1Q認證，還要求農藥殘留檢驗結果零檢出，參與果農比往年更踴躍，多達77人。（謝瓊雲攝）

來自社頭的陳登葟勇奪冠軍，他謙稱是自己比較有福氣。（謝瓊雲攝）

今年全縣共有21鄉鎮市、77位農民報名參加小果番茄評鑑，甜度多達到12.5度，且皮薄又香甜，滋味絕佳。（謝瓊雲攝）

彰化縣第四屆健康優質設施小果番茄評鑑，20日在秀水鄉農會舉行頒獎典禮及展售品嘗活動；彰化縣長王惠美出席頒獎力挺農友栽種優質農產拚經濟，呼籲大眾多採買產地直銷的小果番茄與在地農特產品，為農民創造更好收益。

王惠美與理事長梁慶堂、常務監事陳性友、總幹事吳明信等人聯合頒獎表揚獲獎農民，冠軍是來自社頭的果農陳登葟，他謙稱自己運氣好，比較有福氣才拿到第一名。並分享照顧小番茄的秘訣，就是當成像自己的小孩一樣照顧，認真呵護、每天巡，給它多少養份、它就會回饋我們多少成果。

王惠美表示，這次小果番茄評鑑，全縣有21鄉鎮市、77位農民報名；除了要符合4章1Q認證條件，今年還新增新規定，要求參賽果品的農藥殘留檢驗結果必須是未檢出的ND果品，評鑑總分可以再加2分，為消費者把關顧健康。

王惠美說，今年的冠軍小番茄甜度達12.5度，皮薄又甜，吃起來感覺很不一樣，希望透過評鑑把彰化優質的小果番茄推廣出去，讓更多彰化鄉親品嘗到在地優質農產品。感謝所有受獎的模範農友，十分辛苦種出優質農產品，為小果番茄評鑑不斷創造出亮點。

吳明信表示，今年全縣有70多位農友參加評鑑，比起去年60多人更加踴躍，而且栽培技術都十分優秀，甜度多在12度半左右，自從辦理評鑑以來，小果番茄知名度不斷提升，希望活動繼續辦下去，讓縣內果農有更好的經濟生活。

(中時 )