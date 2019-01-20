助韓國瑜拚經濟天津主動開口！盼促成郵輪泊靠高雄港

高雄港。（本報資料照片）

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中時電子報
天津主動開口！　盼促成郵輪泊靠高雄港（影/中天新聞YouTube）

高雄要發展「灣區經濟」，高雄港扮演非常關鍵的角色，讓郵輪載客來台，直接就從高雄上岸是最佳選擇。韓國瑜選上高雄市長後，國民黨立委陳宜民12月到大陸天津參訪，天津市台辦主動聯繫，希望能促成天津、高雄兩個港口連線，讓遊客可以從天津港出發，直接和高雄連成一線。

中天新聞報導，陳宜民表示，天津市台辦主動積極地來提說，可以跟高雄來簽2個港口的合作備忘錄（MOU），那之後天津方面之後會促成天津到高雄的郵輪能夠到台 灣來，每一艘郵輪大概旅客的人數是 3000～6000 人不等。

歷任高雄市長也徵詢過，但不得其門而入；在韓國瑜當選後，天津主動開口。台灣港務公司總經理郭添貴表示，整個港埠作業，9號碼頭是可以停泊16.8萬總噸量的遊輪，高雄港埠旅運大樓預計2020完工，待之啟用之後，世界上最大的22.5萬總噸的遊輪也都可以進高雄港了。郭添貴說，天津有遊輪要到高雄，我們當然是樂觀其成。

PTT上也有人對此討論，「這更是高雄該做的，有天然良港，無論客貨運都要多加運用」、「對整個觀光產業會有更大的幫助」、「大郵輪進來就是人進來的最快方式」、「高雄被搞起來，台南屏東也會失守」、「這個韓國瑜之前其實有提過，他怕小港機場運量不夠」。

(中時電子報)

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