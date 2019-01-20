中橫便道增開通行時段 幸福巴士春節增班增車

2019年01月20日 19:09 中時 王文吉

行駛谷關、梨山間的865幸福巴士，豐原客運同意春節年假期間增加班次及車輛。（王文吉攝）

為促進梨山農產輸運、觀光及居民返家過節，台中市府及立委江啟臣爭取中橫臨37便道增開通行時段，交通部宣布自即日起至4月底，原定3個時段增加到4個時段，農曆春節期間增加至5個時段，而行駛谷關、梨山間的865幸福巴士，豐原客運也同意春節年假期間增班。

公路總局二工處宣布，在便道第二期安全提升工程進入施工高峰及5月汛期前，即日起至4月30日，每逢星期五至星期一，由原開放3個時段（7時、12時、16時30分），增加10時開放通行。為利梨山居民返鄉過節，自2月1日至10日的春節期間，另增加14時30分開放通行。

交通局也協調豐原客運增開865路幸福巴士，自2月5日至10日共6天，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（7時、12時及16時30分），另增加10時谷關往梨山，以及16時30分梨山往谷關各1班次，並加開1輛巴士。

江啟臣表示，日前他搭公車前往梨山時，不論是當地居民、旅宿業者與遊客都反應希望能增加便道通行時段及客運班次，他當下立即致電公路總局要求研議。樂見公路總局迅速回應民意，但重點仍在於便道整體工程安全及青山上線可行性評估，才能讓中橫恢復昔日光榮。

交通局長葉昭甫指出，因公路總局考量汛期期間，可能降下驟雨，且中橫便道大部分路段的車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨容易崩裂落石，通行仍具潛在風險，本次增加開放時段僅至4月底前，5月汛期後停止開放。

(中時 )