利比亞外海船難 117人死亡僅3人悻存

2019年01月20日 18:10 中時電子報 江飛宇

聯合國移民官員周六表示，利比亞外海有2艘偷渡橡皮艇沉沒，117人失蹤與死亡，僅3人悻存，這是北非難民試圖逃到歐洲危險旅程的最新悲劇。

美聯社報導，國際移民組織(IOM)官員福拉維奧．迪．賈科莫(Flavio Di Giacomo)告訴義大利國家電視台，「約有120名來來自非洲各國的移民，在星期四晚上從利比亞海岸登船，小船都嚴重超載，幾個小時後就開始下沉，人們開始溺水。

官員說，乘客來自奈及利亞、象牙海岸、甘比亞和蘇丹等國，他們希望到歐洲謀生，結果卻死在海上，失踪者包括10名婦女、2名兒童，其中包括一名2個月大的嬰兒。

發現難民的是義大利海軍，海軍直升機在周五下午巡邏海域時發現沉沒的小艇。船上約有20人，這架直升機立即抛出兩艘救生筏，不過僅有3人存活，其他人都因失溫而凍死。存活者送往義大利的佩杜薩島，上頭有醫院可以治療。

義大利總統塞爾吉奧．馬塔雷拉（Sergio Mattarella）表示「對地中海發生的悲劇深感悲痛」，他曾敦促義大利內閣政府對移民表現出更多的同情心。

義大利總理孔特(Giuseppe Conte)告訴記者，他對難民船沉沒的事件感到「震驚」，並表示義大利將繼續打擊人口販運者。

聯合國官員之所以特別與義大利談論此事，是因為義大利的地理位置使離民最可能進入義大利領海，然而現在的義大利民粹政府採取拒收難民的政策，禁止私人救援船將移民帶到義大利海岸，義大利認為，對難民伸出援手的行動，都可能會助長人口販運活動。

極右派的內政部長薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，過去幾年，義大利已收容了數十萬的海上移民，但是卻成就了人口販運者，所以他們反對以人道主義為名的救援船進入義大利港口。

國際移民組織稱，2018年至少有約有11萬6千九百多位移民，從北非海岸出發，搭乘難民船抵達歐洲，然而約有2千3百人在海上遇難或失踪。

利比亞表示，他們會攔截難民船的出發，但聯合國難人權官員表示，被利比亞方面攔截或是送回其實更危險，拘留所過度擁擠，被拘留者的食物不足，治安敗壞，強姦、毆打和酷刑比比皆是。聯合國難民事務高級專員菲利普·格蘭迪(Filippo Grandi)說：「我們不能對在歐洲門口死亡的人們視而不見。」

(中時電子報)