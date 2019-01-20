吳敦義花蓮感恩謝票 地方拱吳喊讚！

2019年01月20日 18:09 中時 許家寧

老縣長王慶豐（右）偕子王廷升（中）與吳敦義（左）拉手話家常。（許家寧攝）

表態爭取立委初選的醫師黃啟嘉（中）向吳敦義打招呼。（許家寧攝）

組發會副主委林有志一派輕鬆，默默跟在吳敦義後方。（許家寧攝）

吳敦義20日一連在台東、花蓮舉辦感恩茶會，下午抵花蓮縣黨部與縣長徐榛蔚、議長張峻等百名地方黨公職茶敘，全場高呼吳主席「讚！」吳鞠躬向黨員致謝，感謝地方自立自強，除了議會拿下23席，縣長更囊括71％選票全台居冠，漂亮贏得勝利。

徐榛蔚說，勝利只是一時，未來帶領國家的總舵手更為重要，還需要主席帶領大家。張峻稱讚吳在國民黨最低潮時勇於承擔，讓國民黨重新贏回希望；對於一片喊讚，吳敦義滿臉笑意拱手作揖，另表態爭取黨內立委提名的黃啟嘉、王廷升及林有志則紛紛現身與吳互動，「暖身」較勁意味濃厚。

吳敦義表示，總統府裡面兩大「違章建築」促轉會與年改會清算、鬥爭國民黨，黨中央雖負債累累，無力金援地方選舉，但地方很爭氣，22個縣市贏了15個縣市，吳敦義也重申維持現狀，就是在九二共識基礎上雙方維持穩定經濟發展，誓言將來還要重返執政。

這次感恩茶會，縣內國民黨公職要角齊聚，此外，率先宣布投入立委黨內初選，有醫界支持的前花蓮縣醫師公會理事長黃啟嘉、前立委王廷升與國民黨中央組發會副主委林有志也都現身會場，尤其老縣長王慶豐夫妻偕子王廷升拉著吳敦義話家常，互動熱絡。

相較於王廷升、黃啟嘉熱絡招呼吳敦義，被視為吳系「子弟兵」的林有志則一派輕鬆，默默跟在後方，對於爭取黨內立委提名，林笑說「積極爭取，但不急著宣布」，由於中央規畫3月後才要宣布初選機制，有人急著表態，但他先看看再說。

(中時 )