大選動亂致34人喪命 剛果法院判：反對派候選人當選

民主剛果憲法法庭裁定，反對派候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）確定當選剛果總統。（圖／路透社）

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中時電子報

去年底在剛果民主共和國（民主剛果）總統大選中高票落選的反對派候選人法尤盧（Martin Fayulu），因無法接受選舉結果，向憲法法庭提起「選舉無效」上訴，20日法院裁定，原當選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）確定勝選，不過法尤盧及獨立機構都不認同，認為法尤盧實際上以62%左右得票率獲得壓倒性勝利。

民主剛果去年底舉行總統大選，不過選舉過程充滿爭議，結果也令人質疑遭到操弄，不滿的選民憤而上街抗議。

民主剛果去年12月30日舉行總統大選，隨後選舉委員會宣布反對派候選人齊塞克迪當選總統，不過另一獲高票支持的反對派候選人法尤盧不服，遂向憲法法庭提起上訴，今天法庭裁定齊塞克迪當選有效。

高票落選的反對派候選人法尤盧（Martin Fayulu）。（圖／路透社）

據路透社報導，法尤盧指控齊塞克迪與即將卸任的總統卡比拉（Joseph Kabila）私下有掛勾，並操控選舉結果，而自己才是實際的當選人，總共拿下約六成選民支持，法尤盧也抨擊憲法法庭服膺於獨裁政權，認可錯誤結果。齊塞克迪、卡比拉、憲法法庭隨後都否認法尤盧的指控。

根據選委會先前公布的結果，齊塞克迪以些微差距擊敗法尤盧，成為民主剛果1960年脫離比利時統治以來第5任總統，而現任總統卡比拉原先中意的接班人、強硬派前內政部長夏達力（Emmanuel Ramazani Shadary）則落居第三名，與總統大位無緣。

報導指出，如果法尤盧的支持者仍不接受法庭裁定的選舉結果，可以預期選舉導致的社會分裂與動盪將更為惡化。根據聯合國統計數據，過去一周，剛果大選動亂已導致至少34人喪命、59人受傷、241人無端被捕。

不僅選民無法接受，就連國際社會、獨立機構都對此次大選結果充滿懷疑，尤其多處投開票所及機器出現問題，導致選民無法投票，另外選前政府以伊波拉疫情嚴重以及族群衝突為由，延後西部3個城市的投票活動至今年3月，這3個城市是反對派候選人法尤盧的重要票倉，導致約120萬選民無法投票，影響甚鉅。

天主教會及路透社針對70%的投開票所執行計票觀察，發現法尤盧實際上應以62%的得票率勝選，而齊塞克迪及夏達力僅分別掌握16.93%、16.88%得票率。

非洲聯盟（African Union）也對此次大選結果表示「嚴重懷疑」。

(中時電子報)

文章來源：Congo top court declares Tshisekedi presidential-elect

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