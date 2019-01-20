有心無力！英在亞洲設基地威懾不了北京

2019年01月20日 18:25 中時電子報 楊幼蘭

英美海軍南海演習

英國打算在亞洲設新軍事基地，而北京為此不快並不令人意外。

《國家利益》（The National Interest）網19日指出，令人意外的是，英國認為，在新加坡建基地能成就什麼。

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）在接受《周日電訊報》（Sunday Telegraph）專訪時說，倫敦可能在加勒比海和太平洋建立基地時，令各方感到訝異。據說亞洲基地會設在新加坡與汶萊，而它們都曾是英國的殖民地。

這些基地會有駐軍和維修人員，還有補給艦及裝備。而英國在賽普勒斯，直布羅陀和福克蘭群島，以及距上海約5,000英里（近8,050公里）的印度洋狄耶戈加西亞（Diego Garcia）島，都設有永久基地。

威廉森說，這將結束英國1968年撤出波斯彎與遠東的「東蘇伊士」（East of Suez）政策。他指出，數十年來，英國的觀點都深受歐盟影響。威廉森在提及英國脫歐後的軍事佈局時指出，「這是自二次世界大戰以來，英國最偉大的時刻」。他說，這是英國再成為貨真價實世界級大國的時刻，而他認為，英軍將在其中扮演十分吃重的角色。

許多中國大陸評論員指控華府在幕後操作，有人甚至警告，在因應微妙的區域安全平衡之前，這意味著嚴重挑戰，可能冒著緊張升高，或導致區域衝突的危險。也有人警告，新加坡與汶萊讓英國駐軍，會損及與北京的關係。

當然，英國增設亞洲基地對美國有利，美方應該能利用那些設施，並防衛世上最繁忙的航道之一。

然而，諷刺的是，英國考慮在新加坡設基地，而這正是軍事基地變成軍事災難的範例。1930年代時，新加坡照理說應該是英國在遠東的堡壘，萬一爆發戰爭，能遏阻日軍侵略，或成為海空作戰行動的關鍵。

(中時電子報)