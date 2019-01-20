AI機器人當花童 南科18對新人完婚

2019年01月20日 19:10 中時 劉秀芬

南科16周年局慶暨第15屆集團婚禮，台南市長黃偉哲也趕來出席。（劉秀芬攝）

AI機器人當花童，局長當介紹人、市長當嘉賓，南科管理局20日舉辦16周年局慶及第15屆集團結婚活動，18對新人在眾多局處長官及親友見證下，完成終身大事。

南科管理局16周年局慶以「南科遇見愛（ai）」為主題，同時舉辦集團婚禮及各項敦親睦鄰活動。南科管理局局長林威呈致詞時表示，南科舉辦集團結婚15年來促成了382對佳偶，期盼未來會有更多年輕世代到南科建築愛巢、開創事業，實踐自己的夢想與幸福。

林威呈也說，去年太陽能產業遇到了一些困難，南科園區的整個營業額也受影響，但台積電5奈米廠、3奈米廠，以及華邦電子等大型投資案將陸續進入軌道，南科園區的未來仍然充滿希望。

從擔任立委時期即年年參加南科局慶的台南市黃偉哲表示，南科已經16歲了，看著南科一路成長，從一片甘蔗園到現在年產值8千億，有近8萬名員工，對國家或對任何一個地方來講都是相當重要的，他也感謝每一位在南科辛苦工作的成員，並祝福所有新人幸福美滿，也希望南科能持續成長，為台南甚至是國家帶來更大的繁榮。

今年的局慶活動南科AI_ROBOT自造基地派出Zenbo機器人與民眾互動，南科創業工坊展示創業團隊創意成果，吸引民眾駐足觀看，現場的園遊會攤位更有求職專區以及各種農特產及文創藝術攤位，讓參加活動民眾逛得盡興，達到南科管理局敦親睦鄰的目的。

(中時 )