《中時晚間快報》神力女超人許淑華 將出個人慈善月曆

2019年01月20日 18:27 中時電子報 綜合報導

◎神力女超人許淑華 將出個人慈善月曆

有「最美立委」、「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華，今天在臉書PO出一張自己穿著一襲優雅禮服照，並問網友「出這樣的月曆會有人想要嗎？」網友爭相詢問要去哪裡買。許淑華透露，近期已經在與南投縣的慈善機構討論，之後會公布與哪家慈善機構合作，售出所得全部捐公益。

◎周二起恐下探10度 入冬以來最低溫

今（20）日晚間強烈冷氣團南下，全台各地將開始出現雨勢，並且氣溫一路下滑，至周二（22日）、周三，中部以北、東北部地區可能出現入冬以來最低攝氏10度低溫。此外，伴隨大陸冷氣團南下，挾帶境外汙染物影響台灣，今晚中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門等地，空氣品質可能出現「紅色警示」。

◎陸春運明開跑 迎近30億人次旅客

2019年大陸春運明日拉開序幕，初步預計全國旅客發送量達29.9億人次，比去年春運增長0.6％。其中鐵路發送量預料達4.13億人次，民航達7300萬人次，水運4300萬人次。為迎接春運，大陸海陸空交通已全力「備戰」。

◎黃明志怕小孩被取笑 拒生豬寶寶

黃明志推出豬年新年歌〈Piggy Piggy〉，他與造型師女友愛情長跑8年，至於在豬年給外界多子多孫多福氣，是否想先有後婚，拼豬寶寶，他表示自己就是屬豬，從小常被說是豬，「比說跟豬一樣胖、跟豬一樣笨， 自尊心會受傷」，媽媽小時候花好多時間開導他，長大後好不容易重新建立自信，所以他不想生豬寶寶，讓小孩從小就被取笑像豬，留下陰影，「還要花時間開導小孩，會太忙沒時間。」

(中時電子報)