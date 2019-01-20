中市守望相助隊誓師 盧秀燕前往校閱

台中市民政局20日舉辦守望相助隊校閱誓師，市長盧秀燕（左二）前往校閱，對長年守護地方安全的守望相助隊員表達感謝。（張妍溱翻攝）

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春節將屆，台中市民政局20日舉辦守望相助隊校閱誓師典禮，市長盧秀燕前往校閱，並對長年守護地方安全的守望相助隊員表達感謝；今年為期15天「加強重要節日安全維護工作」從28日至2月11日止，藉由守望相助隊的守護，讓市民安心過好年。

「感謝、感謝、再感謝！」盧秀燕表示，台中市是全國人口第2大城市，治安度相對複雜，除了警方維護治安，地方的守望相助組織也非常重要；大部分的守望相助組織長年在地方維護治安，讓大家享有安定與幸福生活。

盧秀燕代表市民感謝所有隊員們的辛勞付出，她說，農曆新年是台灣人最重要的節日，因此重要節日的加強安全維護工作，也特別拜託里守望相助的弟兄們全心投入守護工作。

盧秀燕指出，守望相助隊是做功德的工作，純綷義務參與，隊員皆來自各行各業，卻無私奉獻配合警方共同維護台中市治安，再次感謝守望相助隊員的辛勞及其眷屬體諒。

盧秀燕提到，台中花博從今年元旦開始，開放台中市民憑身分證明文件免費參觀，台中市新住民、國內外12歲以下兒童也可透過居留證、健保卡、護照等證件，免費入園參觀花博，邀請所有守望相助隊隊員及民眾踴躍前往參觀，放鬆心情感受花博的美好。

民政局表示，今年「加強重要節日安全維護工作」，每位隊員堅守崗位，為台中市的治安貢獻一己之力，呼籲大家執勤時要多注意自身安全，若有突發狀況或可疑分子，隨時通報當地警察機關，強化警民防範犯罪網絡。

(中時 )

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