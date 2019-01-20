立委補選 藍營沈智慧「女力」挺 綠軍王義川大咖加持

2019年01月20日 19:06 中時 張妍溱

民進黨主席卓榮泰（圖右）20日3度到台中，陪同綠營候選人王義川（圖左）車隊掃街北、北屯區，沿途民眾高喊凍蒜。（張妍溱翻攝）

選前黃金周，台中立委第5選區補選，民進黨主席卓榮泰20日3度到台中，為綠營候選人王義川輔選。沈智慧在北屯區南興宮舉辦「團結誓師大會」，邀市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等人，藍營「女力」力挺，「神力女超人」立委許淑華主持，場面熱鬧。

卓榮泰與王義川乘坐「戰車」從北區重生堂出發，車隊掃街北、北屯區，沿途民眾高喊凍蒜。王義川說，以陸、海、空3軍齊發，陸軍採密集式車隊掃街，空軍即開網路直播，海軍則「搶灘」方式包圍整個選區，全面贏得勝利。

卓榮泰表示，這1席次立委原不屬於民進黨，但民進黨有「必須贏」壓力，相當重要，代表選舉過後的反省改革，讓台中市民能看見；王義川是新一代候選人的代表，希望大家支持。

沈智慧表示，前市長現為交通部長林佳龍，送出去的山手線建設計畫，遭民進黨行政院長蘇貞昌將山手線退回，可見這個政策有瑕疵，所以未來支持市長盧秀燕，讓地方的建設得以施行，一定要有中央支持，她擔負責任要把中央預算搬回台中，順利爭取地方建設。

台中市長盧秀燕說，尚認真、肯付出的老將愈選愈最美，尤其沈智慧曾擔任過6屆立委、深耕地方，進入立法院立即上手；立法院目前民進黨立委超過3分之2，國民黨立委不到3分之1，防止東廠現象發生，席次要平均、一定要制衡、中立，避免一黨獨大。

另近來虐童案頻傳，沈智慧認為，國家應該重回倫理道德教育，針對這幾天虐兒事件頻傳，虐兒致死之人，罪無可原諒，不能以精神病、心情不好，因無殺意圖減罪，讓無辜的人遭殃；有些國家對於虐殺兒童絕對處以死刑，台灣法律應該修改，只要罪證確鑿，速審速決處以唯一死刑。

(中時 )