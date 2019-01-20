唐美雲赴柬埔寨拍《真諦大師》 入境隨俗先塗巧克力色

2019年01月20日 18:50 中時 林淑娟

唐美雲愛心餵流浪貓。（民視）

唐美雲與猴兒互動。（民視）

唐美雲飾演真諦大師。（民視）

唐美雲飾演真諦大師。（民視）

唐美雲飾演真諦大師。（民視）

唐美雲飾演真諦大師。（民視）

唐美雲、樓心潼合作《真諦大師》。（民視）

歌仔戲國寶唐美雲領軍的「唐美雲歌仔戲團」，甫獲得文化部108年度「臺灣品牌團隊計畫」獎勵，便馬不停蹄進行多項演出計畫，她17日帶領樓心潼以及團隊共21人前往吳哥窟進行六天五夜的拍攝大愛電視台《高僧傳》，要將中國佛法四大譯師之一「真諦大師」傳揚佛法的故事搬上螢光幕。

由於「真諦大師」來自印度，膚色較深，唐美雲跟造型團隊為了貼近「真諦大師」的膚色，決定把她膚色畫黑，造型師每次都要花1小時為她「上色」，從頭到腳塗上黑3階的巧克力色系粉底，手腳則是用「噴」的，唐美雲笑說自己好像是蛋糕體，被噴上可口的巧克力糖霜。看到完成後的造型，她忍不住讚嘆化妝師的巧手，連耳朵、腳趾頭的細節都注意到了，這也是她演藝生涯「曬黑妝」初體驗。

「唐美雲歌仔戲團」ㄧ行人從台灣的濕冷天氣來到天天超過34度高溫的吳哥窟，20度以上的溫差，大家猛擦防曬、補充水分消暑，而包裹層層袈裟的唐美雲體感溫度更高，揮汗如雨，卻直擔心巧克力膚色會褪色而不連戲，笑說自己是「熔岩巧克力」。

這一次唐美雲為呈現「高僧傳-真諦大師」行走柬埔寨傳揚佛法的故事，決定到柬埔寨實地拍攝，在柬埔寨聯絡點的慈濟人協助下，將吳哥窟千年古城的宏偉之美透過鏡頭帶回台灣。抵達吳哥窟第二天，他們趁天色未亮就啟程，將此生必看的小吳哥日出拍攝入鏡。

穿上僧服袈裟，黝黑的唐美雲在吳哥窟格外引人矚目，除了特別以「真諦大師」的造型拍下通行證件照，這幾天在吳哥窟一直引來觀光客駐足圍觀，甚至當地的南傳佛教僧侶也拿起手機遠拍，更有外國觀光客以為真的是柬埔寨的僧侶，虔敬行禮，形成有趣畫面。

熱愛動物的唐美雲繼去年在韓國慶州想收養流浪狗，這一次到了柬埔寨的吳哥窟也當起流浪動物大使，讓不顧身穿戲服的唐美雲，立刻到超商買貓罐頭餵起當地的流浪貓，拍攝到一半也引來猴子圍觀，愛動物的她也拿起身邊裹腹的乾糧給猴子，她說工作人員超怕她會想把這些動物帶回台灣，連忙阻止，唐美雲笑雖然無法把動物帶回家，只能趁自己在當地拍攝的時刻，多珍惜跟流浪動物們的相處機會，希望他們能夠被妥善照顧。

這一次演繹的「真諦大師」是婆羅門貴族出身，精通三藏，專弘唯識。在扶南國（柬埔寨）大開法筵時，受到梁武帝使者的邀請，攜帶二百四十篋梵文經典浮海前往中土，不料遇到南北朝戰亂紛呈的時局。大師一路為了保護經典，不顧微命顛沛逃難，在萬苦千辛當中不忘弘法與譯經的大願，即使欠缺皇權支持，仍然獨自或合力翻譯出兩百多卷的經典，尤其是晚年譯出的《攝大乘論》與《俱舍論》兩部寶典，不但為後世攝論宗與俱舍宗打下根基，更被譽為中土佛教四大譯經師之一。

「真諦大師」也是唐美雲演繹第15位高僧，唐美雲笑說沒有想過要拍攝幾部，只要是好的題材，一定會盡能力所能完成，將偉大對佛法有貢獻的僧侶故事呈現在螢幕上讓更多人知道。

樓心潼這次演出《高僧傳-真諦大師》裡的柬埔寨國王「扶南王」，將獻出自己第一次國王的扮相，也讓樓心潼格外興奮，這是她第二次參與《高僧傳》演出，她表示，每次跟「唐美雲歌仔戲團」出國工作，都被劇團認真負責而感動，工作人員一人分飾多角，上戲是演員，下戲拿大字報，準備道具，多工合作互相補位，讓她說自己能做的就是背好劇本，順利完成工作來回報大家。

(中時 )