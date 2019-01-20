30億人次移動 大陸2019年春運明登場

2019年01月20日 19:26 旺報 李鋅銅

1月20日淩晨，動車組停靠在南昌西動車所的存車線上。2019年春運即將於1月21日正式拉開序幕。（中新社）

大陸動車的鐵路列車長，在整理車廂內的行李架。（圖／中新社）

2019年春運即將於1月21日，也就是明天正式拉開序幕，大陸初步預計全國旅客發送量將達到29.9億人次，比上年春運增長0.6％。其中，鐵路4.13億人次，增長8.3％；民航7300萬人次，增長12％；水運4300萬人次，與上年基本持平。可以說，應對春運，陸海空都在全力備戰。

為滿足旅客出行需求，國航、南航、東航等將增加航班保障旅客出行。其中國航春運期間計畫投入飛機運力423架，同比增長4.4％，提供座位1057萬個，同比增長6.8％。南航計畫增加航班近5300班，其中國際及地區航線約500班，國內航線約4800班。東航計畫執行航班11.5萬班次，同比增加11.9％。

鐵路方面。今年春運期間，全國鐵路預計發送旅客4.13億人次，比去年春運期間增長了8.3％。為了保證列車安全平穩運行，各單位正在進行最後的準備。

鐵路今年在節前安排開行旅客列車每天4787對，其中有3352對是高鐵動車組，節後每天安排旅客列車4860對，其中有3383對是高鐵動車組。高鐵動車組在開行的旅客列車中占比超過了七成。這其中復興號所占的比例比去年同期有所增加，17輛超長編組復興號首次服務春運。

(旺報 )