隨冷氣團來！霾害入夜報到 空氣品質恐亮紅燈

2019年01月20日 18:45 中時電子報 林郁庭

北部地區因降雨關係，空氣品質明天上午可望逐漸轉好為良好至普通等級，但霾害隨強烈大陸冷氣團往南傳輸，21日白天影響至中南部地區，主要為紅色警示等級。（圖/翻攝自空氣品質監測網）

出門要注意！今天西部空品最糟，上午10時共有18站達到對所有族群不健康的「紅害」等級，另有16處測站達到對敏感族群不健康的「橘警」等級。台灣北部將會在今天入夜後，受到強烈大陸冷氣團挾帶中國霾害影響，北部PM2.5小時濃度可能達到40至60微克／立方公尺，空品會達到橘警等級，部分沿海地區甚至會達到紅害。

環保署下午最新預報資料研判，源自大陸京津冀地區的霾害，隨強烈大陸冷氣團南下，今天凌晨已影響至上海市，研判今天入夜後，將隨大陸冷氣團南下影響台灣北部空氣品質。環保署預估，北部富貴角測站細懸浮微粒小時濃度可能從20微克/立方公尺上升至60微克/立方公尺，北部地區細懸浮微粒小時濃度可能達40至60微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，沿海地區短時間更可能出現紅色警示等級。

根據氣象局20日16時資料，西半部霾害情況受降雨強度而由有所變化，北部地區空氣品質明天上午可望逐漸轉好為良好至普通等級，但霾害隨強烈大陸冷氣團往南傳輸，21日白天影響至中南部地區，主要為紅色警示等級，要到22日上午才有可能減緩至普通等級。

因應空氣品質狀況，環保署指出，目前已協調經濟部及台電公司進行台中電廠、興達電廠、協和電廠降載減排。

(中時電子報)