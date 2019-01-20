《皓鑭傳》首集《延禧》舒妃再使壞！殺吳謹言母再搶老公

《皓鑭傳》首集《延禧》舒妃（右）就登場使壞。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

《延禧攻略》原班人馬打造的《皓鑭傳》，由聶遠、吳謹言領銜主演，昨（19）晚播出第一集，沒想到一開始就下猛藥，《延禧攻略》的「舒妃」李春嬡飾演吳謹言同父異母的妹妹，與媽媽一起聯手對付庶出吳謹言母女，一開場就讓吳謹言飾演的皓鑭先是被誣陷，又目睹媽媽被推進井裡淹死，青梅竹馬的趙國王子還娶妹妹，人生一夕崩塌。

吳謹言飾演的李皓鑭被同父異母的妹妹與正宮媽媽陷害，目睹自己的生母死在井裡。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》一開始皓鑭就被繼母誣陷「與人私奔，有辱家風」，侍女被殺、自己也被綁上石頭丟進池塘裡，所幸得到好心人相救，撿回一條命。她之後悄悄溜回宅子裡，又目睹親媽被推進井裡淹死，激動撲倒在地上大哭，沒想到繼母再度出現，被狠母拖走、賣給人口販子。

李皓鑭唯一的希望趙國王子卻被設計娶了妹妹。（圖／愛奇藝台灣站提供）

皓鑭雖人生一日被黑暗，但頭腦十分聰明，故意在臉上畫假傷疤，偽裝成讓人望而卻步的醜女，試圖逃過被買賣的命運。這時，聶遠飾演的商人呂不韋一看到她就識破真相，把人買下帶回家之後查出來歷，利用她心中的仇恨，達成協議，讓對方同意為自己做事。

第一集剛開始就看到《延禧》班底舒妃回歸，讓不少觀眾都驚嘆連連。（圖／翻攝自微博）

第一集就大灑狗血，劇情之快，讓人驚嘆不愧是于正的作品，延續《延禧攻略》進宮打怪的節奏，不少劇迷一天就飆完目前公開的10集，興奮迎接後面劇情。

(中時電子報)

吳謹言飾演的李皓鑭將會被賣掉，隨後被呂不韋買下。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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