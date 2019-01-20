苗栗苑里驚傳死豬遭棄　屍腐敗焚毀無法化驗

苑里鎮驚見1隻死豬遭人焚毀丟棄至荒郊草叢，動防所表示，豬隻死亡已久腫脹腐爛且遭焚，無法採樣化驗，目前已把豬屍帶回，並消毒現場。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
苗栗4起豬屍遺棄通報案例，除1起為死狗誤報，另3起案例1起化驗為陰性，2起因豬屍腫脹腐爛無法化驗，圖為第3例苑裡房裡的水溝豬屍。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣驚傳第4起豬屍遺棄通報案例，1999專線17日晚間接獲通報，在苑里鎮苗40線路邊草叢有1隻焚毀的豬屍，疑似國內不肖業者為避免採檢出此下策，動防所表示，豬隻長蛆腐爛散發惡臭，因焚燒過無法化驗，已將豬屍帶回並消毒現場，民眾毋須恐慌。

動防所指出，去年12月23日後龍公司寮海邊爆出苗栗縣第一例豬屍遺棄通報，豬屍送驗後雖為陰性，卻引起民眾恐慌，常誤報其他動物屍體為豬屍，今年1月7日在後龍被誤報的狗屍，已向防檢局新竹分局回報，豬瘟疫情非但不會傳染其他動物，也不會傳染人，實毋須過度恐慌。

然疑似有不肖業者為規避死豬通報化驗，竟將豬屍任意丟棄於水溝或草叢等，甚至火燒讓防疫人員無法化驗，恐成防疫漏洞，今年1月11日曾通報苑裡鎮房裡水溝處躺臥1隻長蛆發臭的豬屍，因腫脹腐敗不成形無法採樣，防疫所只好將屍體帶回，並做現場消毒。

事隔6天，17日再傳苗40線路邊草叢驚見1隻遭焚毀的豬屍堆置在垃圾堆中，動防所長張俊義指出，接獲通報後到場發現豬隻死亡多時，身上有烏黑的燒焦痕跡，且腐爛布滿蛆蟲，研判是遭人棄置，因焚燒過無法化驗，已依照程序銷毀，並於該地與周邊3公里內畜牧場、養豬場做宣導及消毒。

縣內頻傳遺棄死豬案例，張俊義表示，台灣本島目前尚未傳出疫情，縣府於4日成立非洲豬瘟緊急應變中心、9日召開跨局處會議，15日辦理防疫演習，積極落實各項整備工作，針對列管中實際在養的123家養豬場，皆無查出違反高溫蒸煮等相關規定。

張俊義說，依《廢棄物清理法》規定，任意遺棄動物屍體者，最高可處6000元罰鍰，若移棄死豬確診為非洲豬瘟陽性案例等為甲類動物傳染病，飼主將依《動物傳染病防治條例》規定，裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，業者切勿有僥倖心態。

(中時 )

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