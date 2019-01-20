百人揮毫祈福林右昌祝基隆福氣圓滿

2019年01月20日 19:14 中時 游昊予

新的一年即將到來，基隆市文化局20日舉辦「豬年百福臻─己亥揮毫迎新春」活動，首度策劃百人一起揮毫寫下「福」字，祈願新年「豬」福順遂，市長林右昌親自寫下「福」字，希望基隆在新的一年充滿朝氣活力，市民朋友金豬年都福氣圓滿，順利平安。

來到迎春會場，懸掛由書法名家張炳煌及馬水城，各自書寫「基港承新運，隆文展藝風」、「鱟江百人迎百福，書道千載渡千儒」大幅春聯，一派喜氣洋洋，並由中正民俗體育班精彩扯鈴表演開場。市長林右昌、立委蔡適應、議長蔡旺璉及文化局長陳靜萍，和基隆在地書法家與學生代表，共同金豬開筆書寫，組合「己亥百福臻金豬報喜迎新春」佳句，祝願新年諸事順心。

此外，張明萊、陶晴山、馬水城等多位基隆書法名家也現場揮毫，展現精湛筆力，寫下的春聯還免費致贈市民帶回家張貼，吸引許多民眾排隊領取。此外，現場還準備文房四寶，讓有興趣寫春聯的朋友，能當場寫下屬於自己的祈福春聯，另有豬年吉祥印，特色紅包袋，讓民眾體驗書藝與漢字之美。

林右昌表示，今年新春揮毫活動，邀請百位民眾一起揮毫，他和大家一同書寫福字之際，注入滿滿的希望與願望，祝福基隆在新的一年充滿朝氣活力，一切順利平安，大家都福氣圓滿，新年快樂。

(中時 )