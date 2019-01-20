不知道就落伍了！「黑色商店街」晉升IG打卡新景點

2019年01月20日 19:14 中時 徐力剛

「黑色郵筒」視覺感十足，成為當地知名打卡地標。（圖片取自Koji_KomatsuIG）

商店街提供黑色腳踏車租借服務，讓旅遊更便利。（圖片取自朝日新聞）

日本新町商店街積極推廣觀光，打造另類「黑色商店街」。（圖片取自朝日新聞）

身為黑色控的你，是不是也愛上黑色特有低調氛圍，宛如漆黑之夜降臨大地貴族，為世間帶來平靜氣息。日本新町商店街以黑色為主視覺設計，隨處可見黑色郵筒、黑色投幣飲料機及黑色神社等，有「黑色商店街」之稱。

位於日本愛媛縣八幡濱市的「新町商店街」，2017年為振興當地觀光發展，由商店街和服店業者河野龍宏主導，以離近的「八幡濱黑湯溫泉Ｍinato湯」為靈感發想，特殊泉質「植物性褐碳溫泉」色澤黝黑，作為當地代表色；植物性褐碳溫泉富含腐植酸，適合敏感性肌膚，高溫泉水流經濕地植物、蘆葦等枯萎形成的亞炭層，造就溫泉特殊顏色。

新町商店街推廣黑色運動不遺餘力，今年邁入第5波活動，各家店鋪鐵捲門換上黑色新裝，並繪製人形英文字母，打造全新IG黑色打卡點，吸引粉絲爭相朝聖；店家同步推出各式「黑色商品」販售，如黑色饅頭、黑色握壽司及使用黑色高湯入饌的長崎強棒麵等，搶攻伴手禮市場。

說到商店街，給人第一印象就是美味小吃，店家特製黑色小吃吸睛度百分百，包括黑色大福、黑色披薩、黑色冰淇淋、黑色飲品及各式甜點等，成為IG熱搜關鍵字。

(中時 )