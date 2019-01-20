桃園區寒冬送暖1514邊緣戶同樂受惠

2019年01月20日 19:14 中時 蔡依珍

桃園區寒冬送暖，發放物資並舉辦抽獎活動，1514個邊緣戶同樂受惠。（蔡依珍攝）

桃園區寒冬送暖，發放物資並舉辦抽獎活動，1514個邊緣戶同樂受惠。（蔡依珍攝）

桃園區公所20日舉辦「寒冬送暖，愛心關懷」活動，邀請轄內1514戶邊緣弱勢戶同歡，不但有精彩表演，還有摸彩活動送出多個扶輪社、建設公司提供的豐富大禮，每戶還有500元禮券和大包民生物資，要讓大家提前歡度農曆佳節，也希望過好年。

桃園區長陳智仁說，台灣的生活環境是富裕的，但在社會中仍有需要我們付出關懷的族群存在，桃園區公所每年編列50萬元提供給境內邊緣戶，但幫助有限，全賴社會各界善心人士踴躍響應，讓「寒冬送暖，愛心關懷」活動更加豐富。

陳智仁說，募集到的物資，都是一般常用的民生必需品，如白米、麵條、衛生紙，並非貴重的禮品，但對桃園區內的弱勢家庭而言，卻是實惠的幫助，他也親頒刻有「熱心公益」的獎座，給捐助單位，表達感謝之意。

今年共有864戶特境兒少家庭、及650戶中低收入戶受惠，除了安排精采的表演及紅包摸彩，每戶家庭可領取禮券500元，以及白米、麵條、衛生紙、高山高麗菜等民生物資，不少人攜家帶眷，逾千民眾擠爆桃園區公所大禮堂同歡，加碼抽獎更是屢屢炒熱現場氣氛，大家最後大包小包開心返家。

響應的善心團體有桃園南區扶輪社、桃園成功扶輪社、桃園武陵扶輪社、桃園大同扶輪社、桃園創藝扶輪社、桃園山悅扶輪社、桃園春生扶輪社、觀自在心靈讀書會、福安堂、大和開發建設有限公司及桃園果菜市場公司。

(中時 )