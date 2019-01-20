當黨主席學到3件事 小英：勇敢、堅持、理想性

2019年01月20日 19:36 工商 彭媁琳

總統蔡英文出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會-英式下午茶，聊聊大時代的故事」，蔡英文表示，民進黨前輩都想把功力灌注到新任主席身上，以前她擔任主席時從前輩學到3件事：勇敢、堅持、理想性。

蔡英文指出，從2008年到2016年，大家一起走過8年在野的歲月。2016年民進黨執政後，她再度面對艱鉅的挑戰，而現在台灣所面臨的挑戰，比起2008年時更加艱鉅及困難；此刻對台灣的未來更具關鍵性。

她認為，現在有的民主自由不是天上掉下來的，盼年輕人透過了解歷史關鍵事件，勇敢堅定的挑起台灣未來的責任，共同為了台灣而努力。

橋頭事件發生時，蔡英文剛從大學畢業到美國念書，當時消息無法很快的傳遞到美國。後來，她又到英國念書，因此無法參與橋頭事件、美麗島事件及後來一連串的民主運動。對於沒有參與及見證台灣民主運動最重要的時刻，她感到相當遺憾。

蔡英文指出，求學結束後，她回國在大學教書並參與貿易談判。大家以為她是書生及從事貿易談判的人，從未想過她會從事政治。她說，在2000年時她擔任陸委會主委，大家都說她很勇敢，不過那時的勇敢是來自於專業上的訓練及堅持。她認為在2008年考慮是否成為民進黨主席時，才是真正的考驗。2008年民進黨正處於一個困難的時期，她問自己是否有膽識及勇氣就任，當時也受到很多人的鼓勵。

蔡英文表示，成為民進黨主席後，她才知道，困難和挑戰比起想像中還要大；不僅對她自己，對民進黨而言也是很大的挑戰。那時也得到現任總統府秘書長陳菊、民進黨前主席許信良及許多民進黨前輩的鼓勵。她認為前輩們走過威權時期最困難的年代，他們都很堅定勇敢，最重要的，他們都有一顆傳承的心。

當民進黨有了新的主席時，前輩們都想把一身的功力灌注到新任主席身上。前輩們提攜、引導她。她從前輩們身上學到三件事情，第一個，是要勇敢；第二個，是要堅持；第三個，則是要有理想性，為了未來要懂得承擔。

(工商 )