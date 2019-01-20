高中木棒》平鎮連2戰扣倒對手 教頭提醒：不能鬆懈

2019年01月20日 19:31 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

平鎮高中今天（20日）以10比扣倒義峰高中，預賽連2戰提早迎接勝利，不過教頭教頭吳柏宏表示，即便投打都有發揮應該有的水準，但比賽很多觀念跟細節，還是要再修正，「覺得穩贏就會有一點鬆懈，所以我們需要再提醒。」

平鎮1局上就打進4分，4局上結束就取得9比0領先，給義峰製造壓力，若平鎮再拿1分，自己又無法突破鴨蛋，就可能被提前結束。結果4局下義峰三上三下，5局上義峰投手控球不穩，連投2個保送，守備也發生失誤，平鎮沒有靠安打就拿到第10分，義峰5局下面臨非得分不可的壓力。

平鎮由陳志杰鎮守5局下的投手丘，他以連續3次三振守住勝利，平鎮首戰以9比1提前於7局「扣倒」善化，此戰又提前迎接勝利，在本屆高中聯賽木棒組第一階段賽事拿下C組的2連勝。

上屆在四強敗給穀保家商無緣爭冠，平鎮本屆捲土重來，吳柏宏說，能打進4強的球隊都有機會，就看誰發揮得好，一個比賽失利還有下一場，球員的心理層面不需要擔心，都調適得很好。

另役，玉里高中7局結束以0比1落後大理高中，但8局上吹響反攻號角，戴立德擊出三壘滾地球，野手沒攔下站上一壘，隨後胡嘉駿犧牲觸擊，大理此時換投葉林鑫，結果林子宸隨即敲安打追平比數，陳子祈二壘彈跳球野手沒擋下再拿1分。

9局上林子宸、陳子祈再度帶領玉里攻下3分，陳家偉9局下雖掉1分，但關門成功。玉里教頭蕭良吉提到，8局上能夠超前，主要是壘上有人，估計對方投手可能會避免暴投或壞球過多，較少投變化球，因此交代球員要盡量鎖定直球，而球員也確實打到。

(中時電子報)