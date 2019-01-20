影》光天化日街頭鬥毆？拍浪子回頭MV啦！

2019年01月20日 20:09 中時 蔡依珍

（蔡依珍翻拍）

光天化日街頭鬥毆？桃園區街頭20日下午驚傳街頭鬥毆，一群黑衣人刺龍刺鳳，手拿西瓜刀和棍棒互毆，裡面還驚見熟面孔、屢屢在國際大獎奪冠的「桃園之光」刺青師楊清暉，路人發現誤以為打群架報警、放上網，才知道其實是素人歌手吳浩恩在拍新的MV，委託楊清暉幫忙號召到桃園取景，最快農曆年就能播映。

小六就以紋眉機在豬皮上自學的刺青師楊清暉，以「雕暉」在國內外征戰無數，屢屢在國際賽事獨自包辦所有獎項，連行政院發行的《台灣評論》英文月刊都曾專訪。

桃園街頭20日發生街頭鬥毆？其實是拍MV啦！(蔡依珍翻攝)

桃園街頭20日發生街頭鬥毆？其實是拍MV啦！(蔡依珍翻攝)

楊清暉日前接獲朋友來電，稱素人歌手吳浩恩重新翻唱茄子蛋的《浪子回頭》，準備拍MV，描述浪子回頭的過程，但又不願流於俗套，希望有質量較佳的臨時演員，找上身為刺青師的他，他當場應允，找來店員和客人上陣。

一行人20日在桃園的公園、街頭巷弄和Pub開拍，沒想到下午出現在中正路和新生路口時，一群黑衣人手拿棍棒、西瓜刀互毆、互砍，因為太過逼真，引來警方到場，路人見狀也拍下上傳粉絲社團，讓楊清暉獲悉笑言：「可見我們揣摩地很像！」桃園警方也連忙澄清：「街頭鬥毆是假的、拍MV才是真的啦！」

(中時 )

桃園街頭20日發生街頭鬥毆？其實是拍MV啦！(蔡依珍翻攝)

桃園街頭20日發生街頭鬥毆？其實是拍MV啦！(蔡依珍翻攝)