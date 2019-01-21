身障狗丸丸　有愛無礙

丸丸用兩隻前腳拖著身體行動，總會吸引眾人的目光。（劉秀芬攝）

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盧小姐假日經常帶丸丸到公園玩耍。（劉秀芬攝）

3歲的公柴犬丸丸，出生後不久被發現兩隻後腿癱瘓，原本可能會悲慘一狗生的命運，遇見主人盧小姐後，變成感人勵志的故事。

盧小姐說，她家本來就有養狗，家裡環境也還許可再養一隻狗，遇見丸丸後得知牠出生時可能被狗媽媽壓到脊椎神經，兩隻後腿無法站立，她決定還是要領養牠。丸丸帶回家後，家人原本將牠取名為「愛呆丸」，但念起來太麻煩，後來就直接叫丸丸。

盧小姐在丸丸小時候也曾幫牠買過有輪子的義肢，但丸丸並不喜歡穿義肢走路，牠努力練習用兩隻前腳拖著身體走路，久了也非常靈活，所以平常並不會幫牠穿輪椅義肢，要出門時則會用寵物推車。

「丸丸非常乖巧、獨立，牠也不覺得自己有甚麼特別，跟別的狗一樣玩在一起。」盧小姐經常帶丸丸出遊，有時放牠在草地上爬，牠自己就跟飛來的蝴蝶、草地上小蚱蜢玩了起來，而且牠瘸腳的樣子總會吸引眾人目光，但牠也很親人，陌生人來摸摸也不抗拒。

雖然丸丸平常很獨立，但總是行動不便，盧小姐每天帶著牠一起到上班的安親班就近照顧，如果盧小姐沒時間帶牠出去上廁所，牠也會忍到不能忍才發出嗚嗚聲音求援。乖巧可愛的丸丸總是靜靜的陪著小朋友上課，成了安親班的班狗，連戶外教學時丸丸也一起出去出遊。

而丸丸雖然行動不便，但仍開心的生活、盡興的玩耍，或是靜靜的陪小朋友讀書、上課，成了安親班小朋友最佳的生命教育活教材。

(中時 )

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