SBL》無名英雄領軍！陳文宏彈無虛發轟垮璞園

2019年01月20日 19:41 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

來到SBL生涯第4個球季，至今仍沒幾個球迷認識的金酒替補前鋒陳文宏，20日打出「無名英雄」架勢，全場三分球5投5中，貢獻生涯新高19分，領軍金酒91比77轟垮桃園璞園，目前15勝8敗穩居聯盟龍頭，完全擺脫「貝斯陰影」！

陳文宏的好人緣，也在他每次進球之後完全展現，因為只要他投進，整個金酒板凳席馬上歡聲雷動，簡直像是快暴動一樣，陳文宏賽後表示，「那是因為大家感情不錯，過去常坐板凳的我，其他隊友進球，我也是一樣這麼誇張的慶祝。」

第13季加盟金酒以來，陳文宏始終在場上找不到發揮空間或定位，幾乎淪為板凳中的板凳，「本來開季之前，我想不要繼續打球了，後來因為金酒高層慰留，才讓我繼續留下，如今因為陳靖寰、余純安等人都有傷，我才有機會發揮。」

光在第3節，陳文宏單節投6中5，含三分球4投全進，包辦14分，是金酒得以拉開領先差距的關鍵功臣，「其實我沒想太多，空檔來了就出手，只是在第3節，每次球一投出去就知道會進，能夠這麼準，連我自己都很訝異。」

看到陳文宏如此優異表現，最開心的莫若金酒執行教練吳俊雄，「這樣我手上又多1個人可用，其實我對文宏始終有點私心，畢竟我是他的強恕學長，但私底下的他很認真，今天只是機會掉下來，而他也充分掌握住而已。」

「剛開季大家開口閉口都是貝斯，如今就像塞翁失馬、焉知非福，」吳俊雄表示，「隨著佐藍的加盟，我們隊形跟著改變，也讓像文宏這樣球員有了發揮機會，重點是現在的金酒，絕對不是一看到就感覺贏了8、9成的弱隊。」

帶傷上陣的璞園洋將強森攻下全隊最高20分，璞園總教練麥班達表示，會讓強森上場，是因強森中午傳訊給他說要打，「強森很在乎球隊輸球，但他很明顯有些動作不能做，明天仍會前往醫院檢查，屆時才能知道他的狀況。」

(中時電子報)