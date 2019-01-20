空姐被肥老外強逼脫褲、擦屁股 長榮航空回應了

空姐被肥老外強逼脫褲、擦屁股 長榮航空回應了。（資料照 長榮提供）

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中時電子報

一名體重200公斤、體型壯碩的老白男，在飛機上強逼空姐協助他上廁所，除要求脫內褲，拉屎後硬逼擦屁股，下機後卻能自行上廁所，擺明欺負空姐。事件隨空姐在臉書上留言，表示自己身心受創後，馬上引起網友一陣撻伐。長榮航空晚間正式發布回應，保護員工是公司的職責，面對乘客不合理要求，可以拒絕。

長榮航空針對此位外籍旅客要求空服員協助如廁一事表示，員工是公司的資產，保護員工是公司的職責，美國運輸部(Department Of Transportation)頒布之法令，對於航空公司載運身心不便旅客時應提供及無須提供之協助有明確規範，此規範均載明於空服員手冊中，因此本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

長榮航空強調，對於旅客提出無理、過分之要求，空服員運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有之尊嚴。

另外，對於該位空服員基於服務之初心而提供旅客的協助，長榮表示已關懷並將視空服員之需求適切提供相關身心諮詢協助，同時，公司也將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生。

(中時電子報)

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