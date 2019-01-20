高中木棒》教頭賽中訓話有用！秀峰甦醒擊敗仰德

2019年01月20日 19:50 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

高中木棒聯賽預賽第2日賽程，今天（20日）新北秀峰高中對上新竹仰德高中，秀峰打線一開始還在沉睡，被總教練陳志強訓了一頓後甦醒補上火力，加上投手吳鴻祥中繼4.2局飆8K，阻擋仰德攻勢，最終以10比4獲勝，目前預賽1勝1敗。

秀峰首局利用3保送及強迫取分戰術攻下2分，但隨後仰德徐暐傑、袁振泓、高王佑仁安打馬上扳平，仰德4局下攻勢再起，李冠逸、王志宏安打超前1分。

秀峰5局結束還以2比3落後，總教練陳志強集合全隊「訓了一下」，6局上把握對方單局3保送、2觸身球保送超前3分，9局上再用5安打灌5分擊沉對手，陳志強表示，「打擊有點放不開，選手太慢進入比賽狀況，5局訓了一下，有比較集中精神，沒有亂打壞球。」

秀峰、仰德所處的H組是唯一6隊的組別，5連戰考驗教練調度，此戰秀峰採投手車輪戰，蔡喻丞未滿1局被敲吳浩維主投73安打失2分，陳志強觀察仰德對左投掌握較不好，派出左投吳鴻祥中繼4.2局飆8K，表現相當亮眼拿下勝投。

第2戰，鶯歌把握陸興投手控球亂流，單局灌進7分，最終以12比0提前於5局扣倒對手，拿下2連勝。鶯歌2局上靠3保送攻占上壘，陸興內野守備亂流攻下分數，簡子騏安打再下一城，3局上高偉倫安打發動上壘，這時陸興投手群又3保送陳祥恩高飛犧牲帶1打點。

關鍵4局上鶯歌一輪猛攻，陳鴻德單局2打席都安打領軍，簡子騏、盧彥祖、凃昱豪也有安打串聯，一口氣添7分，助球隊5局結束提前迎接勝利。總教練王傳家表示，「全隊將士用命，團結作戰，過程中仍有需要檢討之處，滿壘攻勢得分狀況不如預期。」

第3戰美和派出下勾投手局，僅被敲出零星4支安打，有2次保送及1次觸身球保送，宋昌宸後援2局飆3K無失分。吳浩維19日前一戰未滿2局就退場，投2保送失1分，此戰再先發扳回顏面，他透露，「昨天晚上有甩毛巾調整動作。」總教練詹景喬表示，「前一戰太緊張，我鼓勵他大膽去投，今天也算是測試他的膽子。」

吳浩維穩定投球，也獲得火力支援，2局上東體投手和守備都亂流，靠失誤得分，洪知佑安打再添1分，2出局後劉凱倫再靠失誤上壘，戴焙麟敲德州安打，快腿跑成三壘安打，帶回2分，單局灌進5分奠定勝基，最終以5比1獲勝。

(中時電子報)