戰機後勤巨大變革 F-22將試用3D列印零件

2019年01月20日 20:18 中時電子報 江飛宇

自金屬3D列印機普及以來，美軍一直希望它能做的更多更多，不斷測試列印出來零件的適用度。現在世界上最強悍、最昂貴的F-22猛禽戰機也將使用3D列印的零件，要是通過這項測試，就能適用在所有的戰機身上。

軍事網(Military.com)報導，F-22戰機單位1.5億美元，是當今最昂貴的戰鬥機，由於早已停產，所以零件相當昂貴。美國空軍和洛克希德-馬丁公司(Lockheed Martin)合作，希望3D列印可以有效改善後勤問題。上個月在，猶他州希爾空軍基地(Hill AFB)的F-22戰首次安裝了金屬3D列印的支架，這個零件原本鋁合金製作的，假如強度與耐用程度差不多，那麼將成為未來的新後勤模式。

洛馬公司的官員表示，與傳統的開模製造相比，3D列印的效率要快上許多，戰機就不必停工待料，可以大幅減少戰機待在機庫裡的時間。

雖然這是F-22第一次使用3D列印零件，但是更早之前，美軍已經在許多場合試用3D列印技術了，他們一步一步來，從簡單的開始，從悍馬車的車門把手，步槍的握柄到防毒面具改裝。

之後試圖應用到戰機，海軍陸戰隊的F-35B戰機在去年4月首次應用3D列印零件，是起落架的艙門上的塑膠安全邊條，該部件不涉及載重，所以相對單純。

金屬3D是用金屬粉末為材料，由雷射熔化後堆疊。(圖/網路)

美國空軍表示，海軍陸戰隊F-35B使用的3D零件是塑膠製的，而F-22不同，它所需要的支架是金屬製的，金屬3D列印是鈦粉末由雷射熔化後逐層堆疊，新的3D零件將會取代較易腐蝕的鋁製零件，所以比原零件還要好。

美國空軍表示，這個零件用在座艙內的踏板，除此之外，還計劃在F-22上測試另外4個金屬3D列印零件，總共5個。

不過美國空軍倒是沒有透露3D列印可為F-22節省多少時間或金錢，但希爾空軍基地機工長羅伯特．魯威(Robert Lewin)表示，以往F-22停工待料可能會等到60~70天，因為原廠無法為一兩架戰機的需要而製作零件，通常要累積「最低訂購量」的情況，才會開模製作，這一問題在F-22這款機隊模較小的戰機而尤其明顯。

F-22做為美國空軍的超級王牌並不外銷，因此總數不足200架。去年美國政府發布的一份報告顯示，維修問題成為F-22的最大敵人，由於零件難以取得，妥善率一直很不穩定，當F-22派駐海外時，情況就更為明顯

(中時電子報)