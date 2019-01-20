捐5百遭酸 連勝文：當天帶9百出門 4百買了地瓜

2019年01月20日 20:27 中時 吳堂靖

寒士尾牙預計27日登場，國民黨中常委連勝文日前受創世基金會邀請，組成「助選團」募款，當場捐了500元，卻網友酸「一杯紅酒價？」。對此，連勝文澄清，當天出門只帶900元，另外4百拿去買單親媽媽的地瓜，他也說，不管做甚麼好事情，都會有人講很難聽的話，習慣了。

連勝文今天出席立委補選候選人陳炳甫造勢大會，針對日前捐款遭網友嫌太少一事，他表示，當時身上只有900塊，當天出門沒有帶那麼多現金，500塊給街上募款的太太，另外400元則拿去買單親媽媽的地瓜，自己有參與更多認助，希望藉此協助讓更多人知道公益活動。

媒體詢問是否會覺得這件事很冤枉？連勝文坦然表示，幫忙別人就不用怕被酸，不管做甚麼好事情，這社會都會有人講很難聽的話，都習慣了，只是想讓更多人知道社會有很多需要幫忙的人。

至於先前合體陳炳甫發出「得票破5萬就跳游泳池」的祭品文，連勝文表示，如果陳炳甫能夠順利當選，如果要我跟著他跳，我也會一起跳，至於地點則由陳炳甫決定。有媒體詢問要跳愛河嗎？連勝文表示，我們是台北市（議員），一定要在台北，主要是自己也很希望，用比較特殊的方式讓大家知道陳炳甫的決心。

媒體詢問此次白藍都派出人馬對決，有人將此戰視為「柯韓對決」，對此連勝文表示，陳炳甫一直是孤軍奮戰，自己努力爭取民眾支持，並沒有找甚麼大咖來站台，上升到誰跟誰對決，跟實際狀況不一樣。

另外，外界好奇連勝文是否會參選下一屆立委選舉？連說，先幫朋友選上再說，並沒有這方面的想法。

(中時 )