台灣女子高球公開賽 韓將全美貞封后

36歲的韓國選手全美貞，以4天276桿（-12）勇奪冠軍。（圖／中華高協提供）

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中時電子報
／綜合報導
台灣女子高球公開賽落幕，高雄市長韓國瑜（左起）、立法院長蘇嘉全、並列亞軍的我國選手蔡佩穎、中華高協理事長王政松在球場合影。（圖／中華高協提供）

來自韓國大田市、36歲、與賽最高齡的全美貞，今（20）日展現老到的沙場經驗，克服前9洞落後3桿的劣勢，在最後9洞抓下3隻小鳥，包括第18洞的博蒂，以4回合低於標準桿12桿的276桿（71、67、66、72）逆轉勝隊友金旼宣與我國的蔡佩穎，獲得2019年台灣女子高球公開賽桂冠和16萬美元首獎。

自2005年起便征戰日巡賽的全美貞，賽後頻以「奇蹟、夢境」及台灣是幸運寶地，形容她的後來居上難以置信！由於前兩名差距僅1桿，蔡佩穎先在18洞推球入洞，打出博蒂，讓比賽的戲劇性達到最高點。全美貞沒有退路，如果無法推球入洞，將打延長賽，幾經勘察，她屏息出桿，順利將這顆距洞囗3公尺的小白球推進，展現老將的冷靜與穩定。

全美貞表示，高雄信誼球場和日巡賽的規格類似，這種熟悉感讓她在落後的情況下能夠冷靜面對，完成不可能的任務，也解決了1年多來的冠軍荒。全美貞和蔡佩穎都是日巡選手，彼此認識，兩人同組也頻用日語交談，也讓她宛如置身熟悉的日巡賽。

生涯擁有25座日巡賽冠軍的全美貞去年全年未得一冠，為近3年僅見。她14年日巡賽總獎金已突破11億日元，居日巡賞金榜第3位，並於2007、2009、2012年各獲4冠。

台灣女子高球公開賽受到南部民眾熱情支持，共有萬餘人進場觀賽。（圖／中華高協提供）

蔡佩穎打完第13洞一度並列第1，第14洞短推失手落居第3。而領先多時的韓將金阿林第16洞開球大膽直攻果嶺，卻打入樹叢得不償失，吞下雙柏忌，不但從並列第1跌落，還讓蔡佩穎最終以277桿（68、69、69、71）穩坐亞席。韓隊金旼宣擊出69單日次佳，從並列第5升至並列第2。

21歲的我國選手陳宇茹打出單日最低的68桿，4回合278桿（72、71、67、68）從前3回合並列第7，進而與金阿林並列第4。名將徐薇淩287桿（-1）並列第29，曾雅妮288桿（E）並列第35，都不如預期。

在前十強我國選手僅2人，分別並列第2及第4，泰國的薩萊朋並列第9，其餘7人均為韓將，且包辦前3。前20名選手韓將更多達15人，我國仍為2人。2019年台灣女子高球公開賽共108人參賽，台韓各41人，韓隊34人晉決賽，我隊僅21人，且包括5名業餘選手。韓國強大的女子高球實力讓我國選手感受強烈，應有助於深刻反省。

上任不滿1個月的高雄市長韓國瑜把第1次出席體育賽的頒獎儀式，獻給2019台灣女子高球公開賽。他在致詞中對比日韓的零下酷寒，強調高雄的好天氣及友善的市民，是旅遊的最佳選擇。

包括立法院長蘇嘉全、中華高協理事長王政松、台灣TLPGA理事長鄭美琦、韓國KLPGA副會長姜春子等均出席頒獎典禮。2019台灣女子高球公開賽為高球賽史上首次在南台灣舉行的國際賽，反應熱烈，3天來共有萬餘人觀賽。大會表示，2020、21年台灣女子高球公開賽仍將於高雄信誼球場舉行。

(中時電子報)

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