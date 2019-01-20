陳炳甫造勢大會攜孕妻現身 盼「雙喜臨門」

國民黨北市立委補選候選人陳炳甫今於士林舉辦造勢大會，吸引逾千名支持者到場參與。（吳堂靖攝）

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北市立委補選超級星期天，國民黨陳炳甫重兵回防士林區，集結黨內中、新生代舉辦造勢，漢子侯友宜、燕子盧秀燕、禿子韓國瑜更獻上加油影片，陳炳甫致詞火力全開，左諷何志偉家族背景、右批陳思宇挾行政資源，陳炳甫的孕妻也愛相隨，期盼能雙喜臨門，讓陳順利入主國會。

立委補選27日登場，陳炳甫今於士林舉辦造勢大會，數十位黨籍同志到場力挺，立委蔣萬安、李彥秀、中央委員連勝文、前立委丁守中、副主席郝龍斌等人更輪番上台助講，陳炳甫則在戰鼓聲中現身，身懷六甲的妻子也默默現身，期盼能傳遞「好孕氣」，逾千名支持者熱情揮舞旗幟，「凍蒜」聲不斷，展現勝選氣勢。

有「士林大家長」之稱的前議長吳碧珠致詞表示，非常感謝37年來在地鄉親對阿珠的疼惜，希望大家都夠將對她的支持，全部移轉給陳炳甫；立委蔣萬安表示，民進黨這3年做得爛透了，希望能多一席立委一起進立院幫忙，且士林是最「綠」的選區，若此戰可以成功拿下，國民黨2020大選就有重返執政的機會！

現場也播放「三子連線」加油影片，新北市長侯友宜（漢子）表示，拜託所有好朋友一起支持陳炳甫；台中市長盧秀燕（燕子）則說，陳最接地氣的民代，讓他順利到立法院捍衛民意；至於壓軸登場的高雄市長韓國瑜（禿子）表示，陳年輕又有幹勁，呼籲選民全力支持！

最後陳炳甫表示，這次選舉不是單純的藍綠對決，關係到國家社會和下一代的未來，國民黨已在去年大選獲得初步勝利，但目前國會僅有34席，希望順利進入立院捍衛民意！

(中時 )

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