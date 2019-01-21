香草屋鬆餅 值得等待的美味

「香草屋」負責人蔡楷昇，嚴選食材製作鬆餅，並營造舒適空間。（廖志晃攝）

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香草屋的義式冰淇淋，入口綿密滑順，甜而不膩。（廖志晃攝）
「香草屋」鮮果鬆餅，滿滿的新鮮草莓，還附上一球冰淇淋。　（廖志晃攝）

南投市「香草屋」MINISNOW，嚴選天然優質食材，不使用添加劑，凸顯食材原味，讓顧客享受美食，健康沒有負擔；鬆餅有多種口味可供選擇，但都是現點現做，製作過程需要25分鐘，耐心等待的美味，更值得細細品嘗。

香草屋負責人蔡楷昇，從輔仁大學畢業後，原本從進出口貿易，但由於對甜食的熱愛，因緣際會改行，先到義大利學習製作冰淇淋，再到日本研習甜食製作技巧；創業後仍不斷精進技能，每逢國際級大師來台傳藝，都不放過讓自己成長的機會。

蔡楷昇的父母是台中人，退休後選擇在生活步調緩慢的南投市定居，他因為要陪父母、妻兒，所以就在南投創業；原本取名MINISNOW，但是朋友認為那根本不知道在賣什麼商品，所以加上香草屋，讓大家一目了然。

蔡楷昇堅持選用頂級食材，例如奶油、麵粉、巧克力等，都是從法國、日本進口，雖然價格高出數倍，但是品質值得信賴！他並強調，天然食材本身的風味就已足夠，根本不必使用添加劑！

店名：香草屋MINISNOW

地址：南投市民族路137號

電話：（049）2248899

營業時間：下午1時至8時30分；周一、周二公休。

價格：鮮果鬆餅200元、季節鬆餅225元、咖哩肉末220元、起司培根245元。

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