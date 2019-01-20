韓流發威！六合夜市攤位變搶手 頂讓喊價最高200萬

2019年01月20日 20:48 中時電子報 林郁庭

六合夜市攤位空1年 現頂讓喊價200萬。（影/中天新聞YouTube）

六合夜市發展促進會顧問詹金翰表示，自韓市長上任，人潮逐漸回籠之後，攤販出租率明顯上升，出租金也因此看漲。（圖/翻攝自中天新聞）

觀光客來台旅遊人次如大幅衰退，連帶影響夜市商機、減少攤販收入。原本冷清的六合夜市，在韓國瑜上任後，人潮明顯上升，生意好了，也讓原本空租超過一年的攤位，開始有在流動出租。網路上就有攤主PO文說，攤位頂讓金兩百萬，但現在這個攤位一分為二，以一個月約兩萬元的價格分別租給杏仁茶以及韓國瑜周邊商品的業者，杏仁哥就說，一天營業額得賣兩萬元，換算下來等於一天得賣六百六十七杯杏仁茶，才能回本，不過以現在攤位一位難求的情況，就知道生意開紅盤，要回本業者都有信心！

中天新聞報導，杏仁哥吳育全表示，他因為做生意而須交攤位租金2萬元、租倉庫費用1萬元、還有清潔費+管理費2700元，加起來大概要4萬元左右；再加上支付給5名員工的22萬人事成本，等於他一天要賣出2萬元，約為677杯杏仁茶才能回本。

六合夜市發展促進會顧問詹金翰表示，他之前聽人說過攤販租金有一攤1萬、1萬5千就出租了，但是自韓市長上任，人潮逐漸回籠之後，攤販出租率明顯上升，出租金也因此看漲，出現3萬~5萬等的價碼，甚至最夯的地點有開價一個月8萬、10萬的攤位。

中天新聞報導，原本有的攤位空租超過一年，但最近出租率明顯上升，靠中山路地段的攤位，因人潮較少所以價位較便宜；越靠近自立路的攤販，可能因為遊覽車多在此路段放遊客下車，因此人潮較多，影響攤販租金要價一個月3.5萬~4萬元。

(中時電子報)