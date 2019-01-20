歲月無情！男神妻：他已M型禿一陣子了...

2019年01月20日 20:55 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

44歲的香港男神吳彥祖五官深邃、高大帥氣，是不少人心中的理想情人，不過他近期曝光的照片，卻被發現有「禿頭危機」，髮際線有越來越高的趨勢，而他的妻子Lisa S.先前在受訪時，也笑說老公已「M型禿」一陣子，令人不甚唏噓在帥的男神，都敵不過歲月的摧殘。

吳彥祖（右）被發現平頭的他，髮線往後許多。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

吳彥祖近日在IG放上與友人聚餐的合照，平頭造型的吳彥祖，被發現髮線明顯後退，加上之前他放上的年輕時照片，與近日流行的10年照，對比更明顯。

先前吳彥祖曾放上自己的讀書時的畢業照，與現在對比之下更加明顯。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

吳彥祖先前曬出在外國就學時的畢業照，小時的他就相當帥氣，即使他始終認為自己在外國不算帥氣，不過濃眉雙眼皮的他，還是標準的帥哥。而他也在貼文上寫下，「I wish I had all that hair back.（我希望那些頭髮都回來）」坦承對自己現在的髮量不滿意。

雖然44歲的吳彥祖髮線往後，但依舊仍是大帥哥。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

而吳彥祖的髮線後退已不是新聞，先前他的妻子Lisa S.在受訪時，就曾表示說老公已「M型禿」一陣子，「幸好他頭型帥，就算光頭也帥，我很愛他，所以他在我心中很帥。」對於先生的脫髮危機毫不在意，相當甜蜜。

(中時電子報)