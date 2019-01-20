歲月無情！男神妻：他已M型禿一陣子了...

吳彥祖放上10年變化照，卻被一張聚餐照發現自己髮線問題。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

44歲的香港男神吳彥祖五官深邃、高大帥氣，是不少人心中的理想情人，不過他近期曝光的照片，卻被發現有「禿頭危機」，髮際線有越來越高的趨勢，而他的妻子Lisa S.先前在受訪時，也笑說老公已「M型禿」一陣子，令人不甚唏噓在帥的男神，都敵不過歲月的摧殘。

吳彥祖（右）被發現平頭的他，髮線往後許多。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

吳彥祖近日在IG放上與友人聚餐的合照，平頭造型的吳彥祖，被發現髮線明顯後退，加上之前他放上的年輕時照片，與近日流行的10年照，對比更明顯。

先前吳彥祖曾放上自己的讀書時的畢業照，與現在對比之下更加明顯。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

吳彥祖先前曬出在外國就學時的畢業照，小時的他就相當帥氣，即使他始終認為自己在外國不算帥氣，不過濃眉雙眼皮的他，還是標準的帥哥。而他也在貼文上寫下，「I wish I had all that hair back.（我希望那些頭髮都回來）」坦承對自己現在的髮量不滿意。

雖然44歲的吳彥祖髮線往後，但依舊仍是大帥哥。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

而吳彥祖的髮線後退已不是新聞，先前他的妻子Lisa S.在受訪時，就曾表示說老公已「M型禿」一陣子，「幸好他頭型帥，就算光頭也帥，我很愛他，所以他在我心中很帥。」對於先生的脫髮危機毫不在意，相當甜蜜。

(中時電子報)

吳彥祖的太太Lisa S.受訪時也證實此事，但依舊是她心中的大帥哥。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

朴敏英「學貓叫」忘詞當消災！帥… 吳青峰跳脫舒適圈為戲獻聲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。