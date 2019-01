歲月無情！男神妻：他已M型禿一陣子了...

2019年01月20日 20:55 中時電子報 李家穎 /綜合報導 /綜合報導

44歲的香港男神吳彥祖五官深邃、高大帥氣,是不少人心中的理想情人,不過他近期曝光的照片,卻被發現有「禿頭危機」,髮際線有越來越高的趨勢,而他的妻子Lisa S.先前在受訪時,也笑說老公已「M型禿」一陣子,令人不甚唏噓在帥的男神,都敵不過歲月的摧殘。

吳彥祖(右)被發現平頭的他,髮線往後許多。(圖/翻攝自吳彥祖IG)

吳彥祖近日在IG放上與友人聚餐的合照,平頭造型的吳彥祖,被發現髮線明顯後退,加上之前他放上的年輕時照片,與近日流行的10年照,對比更明顯。

先前吳彥祖曾放上自己的讀書時的畢業照,與現在對比之下更加明顯。(圖/翻攝自吳彥祖IG)

吳彥祖先前曬出在外國就學時的畢業照,小時的他就相當帥氣,即使他始終認為自己在外國不算帥氣,不過濃眉雙眼皮的他,還是標準的帥哥。而他也在貼文上寫下,「I wish I had all that hair back.(我希望那些頭髮都回來)」坦承對自己現在的髮量不滿意。

雖然44歲的吳彥祖髮線往後,但依舊仍是大帥哥。(圖/翻攝自吳彥祖IG)

而吳彥祖的髮線後退已不是新聞,先前他的妻子Lisa S.在受訪時,就曾表示說老公已「M型禿」一陣子,「幸好他頭型帥,就算光頭也帥,我很愛他,所以他在我心中很帥。」對於先生的脫髮危機毫不在意,相當甜蜜。

