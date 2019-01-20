吳青峰跳脫舒適圈為戲獻聲

吳青峰近日為戲推出新單曲。（智慧大狗提供）

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吳青峰近日為戲推出新單曲。（智慧大狗提供）

吳青峰近日為戲劇《加油，你是棒的》推出單曲〈起風了〉，這首原是《深夜食堂3》主題曲〈ヤキモチ〉，原唱及作曲者為日本歌手高橋優，這次劇方獲日本團隊正式授權，並邀請吳青峰參與重製全新版本《起風了》做為主題曲，青峰於臉書談到：「希望這首歌、這個版本、這部戲，可以在你們心裡起風，在風起時陪伴你們，這會是歌者最甜美的收穫。」

自2018年重新出發的吳青峰，跳出舒適圈，在《明日之子》當導師、參加《蒙面唱將猜猜猜》，最近更在《歌手2019》大放異彩，連兩期節目的精彩演繹都創下佳績。對於參加《歌手2019》，青峰說：「去年以前都是在自己的舒適圈裡做音樂，活在自己的世界裡很舒適，但也可能少了點理解世界的機會。」

吳青峰去年首度為影視劇創作並演唱，這次為都市情感勵志大劇《加油，你是最棒的》推出新歌〈起風了〉，青峰表示：「其實壓力很大啊，要去翻唱一首，已經有了兩個很棒的版本的歌，但是很喜歡這首歌的意境，無論是日文版或中文版。中文歌詞心境的起承轉合，在唱的時候，既有一種『好像我會寫出來的口氣』，又有一種『這是我寫不出來的筆法』，透過詞跟原唱似乎有了共鳴。」

(中時 )

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