擲筊訂時程！白沙屯媽祖4月8日凌晨出發徒步進香

白沙屯媽祖前往北港朝天宮進香時程擲筊，依循舊例於農曆12月15日舉行，由值年爐主陳銘義代表信徒，下午1時於大殿中擲筊請示媽祖。（巫靜婷攝）

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2019年白沙屯媽祖徒步進香，經過媽祖婆聖意應允後確定國歷4月8日凌晨出發，4月17日回宮安座，全程為期10天。（拱天宮提供）
拱天宮依循舊例於每年農曆12月15日，由值年爐主向媽祖筊筶定次年進香日期，圖為擲筊前參拜。（巫靜婷攝）
擲筊日正逢假日，大殿內外被信眾擠得水洩不通。（巫靜婷攝）

農曆3月瘋媽祖，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮聞名全台，每年徒步前往雲林縣北港朝天宮進香更是全台宗教盛事，20日由值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後確定國歷4月8日凌晨出發，4月17日回宮安座，全程為期10天。

拱天宮指出，白沙屯媽祖北港進香時程，依循舊例於每年農曆12月15日，由值年爐主向媽祖筊筶定次年進香日期，起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，為慎重其事，每個時辰均以3聖筊為準。今年由主委洪文華、值年爐主陳銘義代表信徒，下午1時於大殿中擲筊請示媽祖，結果出爐確定今年來回徒步進香行程長達10天。

放頭旗訂在國歷4月4日深夜11時15分、7日深夜11時20分登轎、8日凌晨1時20分出發，預定4月11日抵達北港、12日清晨5時進火、17日下午2時25分回宮，27日深夜11時開爐。

擲筊日正逢假日，民眾關心時程將大殿擠得水洩不通，擲筊前殿外有醒獅團表演，讓民眾提前感受熱鬧氣氛，從拱天宮徒步到朝天宮，來回約400公里，沿途路線皆由神轎指引，行蹤飄忽不定、神蹟不斷，每年吸引數10萬名信徒跟隨，行政院文建會2010年將其列入無形文化資產。

為服務廣大信眾，由義工自發性成立的白沙屯媽祖網路電視台，在現場採用多機位專業EFP網路實況轉播，全程無死角的HD高畫質轉播，搭配主持人詳盡的解說，讓無法到現場參與或無法擠入大殿的信眾，也能上網掌握擲筊現場實況。

拱天宮表示，往年全程來回最短6天5夜，最長12天11夜，今年10天9夜時間算是充裕，但仍充滿挑戰，2月27日開放民眾徒步進香報名，提醒準備參與的信徒，提前自主訓練體能，體驗在地媽祖文化，相關諮詢可撥打拱天宮服務台037-792058。

(中時 )

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