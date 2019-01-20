力促白綠合作「事與願違」 陳景峻暗批柯P忘恩負義

陳景峻暗批柯文哲（前右）忘恩負義。（李依璇攝）

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北市士林大同立委補選剩不到十天，20日選前黃金周，民進黨候選人何志偉在社子國小舉辦造勢晚會，民進黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德、蘇貞昌及前台北市副市長陳景峻、前民進黨代主席林右昌都現身站台，陳景峻晚間8點半壓軸登場，一上台就情緒激動表示，「原本希望白色力量不要提名，但是事與願違！」，並指民進黨2014年全力替柯輔選，柯卻沒有回饋。

北市昨晚間低溫寒冷，但現場仍擠滿支持民眾，競選團隊估現場大約2000人，卓榮泰、賴清德及蘇貞昌晚間7點半先後上台致詞，卓榮泰現場喊話「保3搶2」，保住民進黨留下的台北、新北、台南3席，搶下台中、彰化2席，把姚文智這席留給何志偉。

被外界視為「白綠破局」關鍵人物的陳景峻晚間8點半壓軸登場，一上台就情緒激動表示，原本希望白綠之間能夠合作，所以他一直在努力在「喬」，「希望白色力量不要提名，但是事與願違」，他只好跳出來，支持何志偉、民進黨以表忠誠。

陳景峻強調，柯文哲應該想想總統、民進黨對他多好，2014年選舉民進黨傾力為他輔選，立委補選應該「回饋幫忙」，但他左顧右盼，都沒辦法看到這個結局，如果白色拿一點，綠色拿一點，大家都不能當選，似乎暗批柯文哲「忘恩負義」。

(中時 )

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