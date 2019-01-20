妥瑞兒遭霸凌喊告 屁孩反嗆「等你」網全怒

2019年01月20日 21:17 中時電子報 柯毓庭

台北一名患有妥瑞氏症的林姓男子，去年元月拍攝了一部影片說明自己因疾病遭霸凌的經驗，盼大眾多體諒他們，未料卻引來屁孩私訊他，並模仿他說話方式嘲笑他，林男無奈表示要寄存證信函提告，卻遭屁孩反嗆「等你啦」，讓網友群情激憤，怒罵「告下去!氣死我了!」

據《ETToday》這名患有妥瑞氏症合併穢語症的林男19日貼出一名江姓網友與他的對話，對話只見江姓網友，先是疑似故意模仿林男症狀，錄語音訊息「幹…幹…幹...不接電話是幹麻…」，林男回覆「你是在惡作劇?」後，另名施姓網友才私訊林男，表示是自己亂拿江姓網友的手機。

林男得知後，向施姓網友表示「如果你願意公開po篇影片道歉，我救(就)不提告了!你做得到嗎」，沒想到施姓網友竟毫無悔意的回覆「那你去吧!」，更嗆他「我沒在擔心阿，收習慣了」，讓林男無奈po出對話過程，並表示「我想你應該是想要惡作劇之類的吧，那既然你想紅我就讓你紅吧…」。

貼文一出引起網友群情激憤，紛紛痛罵施姓網友，有人表示「拿別人的痛在傷口灑鹽，這種人很王x蛋」、「讓他紅!屁孩!」，更有人心疼林男，表示「對一個已經生病的人來說已經很痛苦了，還要被他人這樣對待。如果今天換做是你的家人好友被這樣對待，你作何感想?」，而疑似取笑林男的施姓網友更在下方留言表示「這是我傳的，要找來找我吧。」

(中時電子報)

患有妥瑞氏症合併穢語症的林姓男子日前拍攝一部影片說明自身狀況，沒想到竟疑似遭到網友嘲笑，林男表示要提告，網友竟回「沒在怕，等你」。(翻攝自臉書)

患有妥瑞氏症合併穢語症的林姓男子日前拍攝一部影片說明自身狀況，沒想到竟疑似遭到網友嘲笑，林男表示要提告，網友竟回「沒在怕，等你」。(翻攝自臉書)

患有妥瑞氏症合併穢語症的林姓男子日前拍攝一部影片說明自身狀況，沒想到竟疑似遭到網友嘲笑，林男表示要提告，網友竟回「沒在怕，等你」。(翻攝自臉書)

患有妥瑞氏症合併穢語症的林姓男子日前拍攝一部影片說明自身狀況，沒想到竟疑似遭到網友嘲笑，林男表示要提告，網友竟回「沒在怕，等你」。(翻攝自臉書)