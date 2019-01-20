樂高迷暴動 北市消防局結合「樂高城」防災宣導

北市消防局防災宣導活動結合業者展出的「樂高城」，其中消防車救災模樣栩栩如生，吸引樂高迷打卡拍照。（胡欣男翻攝）

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北市消防局防災宣導活動結合業者展出的「樂高城」，其中消防車救災模樣栩栩如生，吸引樂高迷打卡拍照。（胡欣男翻攝）
小朋友在防災宣導活動上，動手組裝樂高消防車。（胡欣男翻攝）
搜救犬也在防災宣導活動亮相。（胡欣男翻攝）

台北市消防局今（20）日下午在信義區香堤大道舉辦「從心開始防災樂、安居永續幸福城」119防災宣導活動，希望居家防火、防災從「心」開始，用心、小心、才能住的安心。本次活動消防局更首度與國際品牌大廠「樂高公司」跨界合作，14歲以下樂高迷不用出國就可以在樂高城裡當消防小英雄，動手組裝完成樂高消防車帶回家，現場樂高迷驚呼：「好想有一台樂高消防車！」

消防局表示，為推動政府部門與企業協力防災，提升市府防救災能量，特別利用119消防節這重要的日子，由信義區公所率先結合信義商圈能量，包括BELLAVITA購物中心、台北101購物中心、吸引力生活事業股份有限公司(ATT4FUN)、建鑫開發股份有限公司(NEO19)、統一百華股份有限公司、新光三越百貨股份有限公司信義分公司、誠品生活信義店、微風集團等8家百貨業者，針對防災工作合作。

代表市府簽署防災合作備忘錄的鄧家基副市長表示，透過企業防災合作模式，除增加企業公益形象，更提升信義區公所防災能量，成為彼此防災合作重要夥伴。

除搭配業者首次展出的「樂高城」，讓小朋友動手組裝樂高消防車，也吸引許多樂高迷聞風而至打卡拍照，現場人氣爆滿。消防局指出，現場還設有VR實境防災秀、火災發生怎麼辦系列、地震防護大補帖、防火抗災體驗專區等各式攤位讓民眾闖關體驗，完成闖關集章即可兌換精美獎品。

消防局更指出，活動的闖關小撇步，就是要先下載「臺北防災立即go」電子書（https：／／goo.gl／DYmMYM），事先閱讀防災小漫畫，寓教於樂。現場另有富安國小小朋友們準備了精彩太鼓表演、玉成國小迎新年的舞龍舞獅表演、明道國小扯鈴表演、水晶幼兒園舞蹈表演、戲曲學院雜技表演等精彩節目，讓市民朋友除了學防災，也享受一場豐富的視覺與聽覺的饗宴。

(中時 )

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