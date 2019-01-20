何志偉「團結之夜」晚會 綠營大咖雲集

2019年01月20日 21:34 中時 李依璇

台北市士林大同立委補選剩不到十天，20日選前黃金周，民進黨候選人何志偉在社子國小舉辦「團結之夜」造勢晚會，民進黨大咖雲集，連曾是「白綠合作橋樑」的陳景峻也嗆柯「沒有回饋幫忙」，何志偉上台時表示，今後會繼續和基層站在一起，「做一個民意代表是一件很幸福的事！」

何志偉人氣強強滾，民進黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德、蘇貞昌及前台北市副市長陳景峻都現身站台，明更將與桃園市長鄭文燦合體掃街。

北市晚間低溫寒冷，但現場仍擠滿支持民眾，卓榮泰、賴清德晚間7點半先後上台致詞，卓榮泰現場喊話「保3搶2」，保住民進黨留下的台北、新北、台南3席，搶下台中、彰化2席，把姚文智這席留給何志偉。

賴清德表示，這席立委有3大意義，首先是讓民眾知道民進黨已經深切檢討，其次是給予優秀的年輕人表現機會，第三則是「支持姚文智，疼惜何志偉」，姚文智為市長辭掉立委，雖然他無法當選台北市長，但至少這席立委要讓何志偉接手，繼續經營姚文智的工作。

緊接著上台的蘇貞昌表示，最後關鍵的時刻，希望大家幫何志偉拉票、催票，讓何志偉成為立委，替民眾服務；陳景峻則說，民進黨、總統待柯文哲不薄，「這次應該回饋幫忙」，但卻沒辦法看到這個結局，非常可惜。

何志偉晚間9點壓軸登台表示，可以做一個民意代表是一件很幸福的事，過去市議員任內，政績一項一項完成，學校校園耐震補強讓小孩子不用再擔心天搖地動。

何志偉認為，從政最重要的就是堅持，這一句話說得簡單，但做起來不容易，這也是為什麼那麼重視我們大社子地區。他從美國回到台北，一句台語都不會說，但鄉土情懷讓人感動，他對社子有深厚的感情，也知道改變社子一直是他努力的。

(中時 )