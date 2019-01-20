弘道陪獨老辦年貨 八旬全盲阿嬤靠「摸」買出新寄望

獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨，雙眼失明的八旬蘇林阿嬤還靠「摸」買全所需物品。（謝佳潾攝）

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獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨，雙眼失明的八旬蘇林阿嬤還靠「摸」買全所需物品。（謝佳潾攝）
獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨，雙眼失明的八旬蘇林阿嬤還靠「摸」買全所需物品。（謝佳潾攝）
獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨，雙眼失明的八旬蘇林阿嬤還靠「摸」買全所需物品。（謝佳潾攝）
獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨。（謝佳潾攝）
獨居及身體不便的長輩們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場辦年貨。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，家家戶戶忙著辦年貨，當中獨居及身體不便的長輩們也不例外，他們20日在弘道老人福利基金會屏東服務處及潮州扶輪社的協助下，拿著1000元禮券在大賣場回味當年購物樂趣，雙眼失明的八旬蘇林阿嬤更靠「摸」買全所需物品，不老血拚團開心買出新寄望。

「老人家真的很期待辦年貨！」弘道社工指出，弘道服務的不外乎是獨居或身體不便的長輩，他們因身體狀況不佳或經濟能力不允許等因素，購物對他們而言已是很久遠的事，所以弘道這10年來才會堅持年年帶他們辦年貨，除藉機讓他們提早感受過年氛圍，也能回味當年。

21位長輩在志工或家人一對一的陪伴下，手拿1000元禮券在賣場裡左看右看，尋尋覓覓就為找到想買的東西，而蘇林阿嬤則因失明全程由志工蔣美青牽著走，但她比誰都清楚自己要什麼，她靠摸來判定、也靠對志工的信任來決定。

蔣美清說，她陪伴阿嬤17年，相當佩服對方，阿嬤雖失眠但卻將自己照顧得很好，樂觀的性格也讓自己愈活愈有自信，不僅活動幾乎出席，每年辦年貨時更是開心地有如母親帶女兒般、牽著她的手去買東西，她們之間的好默契更是無話說，從沒買錯東西過。

弘道指出，看見老人家臉上有笑容是他們服務的動力，帶長輩辦年貨便是如此，同時也很感謝扶輪社長李政良，若非潮州扶輪社連7年的捐贈，長輩難有此規模定期辦年貨。

(中時 )

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