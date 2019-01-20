畢旅驚傳諾羅病毒群聚感染 彰化和美高中國三寒假輔導停課三天

2019年01月20日 21:37 中時 謝瓊雲

才剛放寒假，彰化縣立和美高中國中部三年級學生驚傳前往南部畢旅期間，爆發諾羅病毒群聚感染，校方20日傍晚緊急在學校網站公告，21日起至23日三年級寒假輔導課停課3天。校長李得泰表示，還有5名學生住院治療，狀況都已逐漸穩定，為了慎重起見、避免感染擴大才決定停課。彰化縣衛生局長葉彥伯則表示尊重校方處置方式，因諾羅病毒為糞口傳染，也呼籲師生加強個人衛生、多洗手。

和美高中校方貼出公告「本校因為國三同學約七十多位學生，疑似感染A流與病毒性腸胃炎。為防範疫情擴大，更考量貴子弟的健康，決定寒假輔導（含下午加強課程）停課三天。」

葉彥伯說，和美高中國中部3年級16個班、共405人，在日前16日至18日三天，前往南部高雄、墾丁、與旗津等地旅遊，16日起即陸續有學生出現嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等症狀，已通報人數達77人，個別於16日至19日四天發病，又分散在14個班級中，研判與用餐時間無明顯時序性關係；加上17日晚間曾舉行長達2小時、全體參加之晚會，因此初步研判，疑似為諾羅病毒等引起之群聚事件。

葉彥伯表示，諾羅病毒可經由飛沫及接觸傳染，在人群活動聚集的環境下，若未注意個人衛生，可以造成大規模群聚。衛生局已通知該校，出現症狀者，暫停至學校上課。至學校上課之同學應注意個人衛生，加強洗手衛教，並持續監測是否有其他學生出現症狀。出現症狀者應立即就醫通報，並回家休息。教室可使用消毒水稀釋消毒。

校長李得泰指出，為避免疫情擴大，學校決定全國三班級停課三天，若24日仍有身體不適情形學生，建議在家休息，校方也積極關切感染學生狀況，多數學生身體狀況均已穩定。

(中時 )