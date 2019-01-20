蔡英文呼籲年輕世代勇敢堅定挑起未來責任

2019年01月20日 21:43 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，台灣走出威權、走向民主時，靠許多人堅定勇敢投入，現在台灣面臨更艱辛的一局，期待更多的年輕人願意承擔挑起台灣的責任。民主自由不是天上掉下來的，千萬不要讓這樣的民主自由在我們這一代人的手上流失掉。

蔡英文今天下午出席出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會」，她在致詞時表示，橋頭事件發生時，她剛從大學畢業到美國念書，對於沒有參與及見證台灣民主運動最重要的時刻，她感到相當遺憾。

蔡英文提到，在2000年時她擔任陸委會主委，大家都說她很勇敢，不過那時的勇敢是來自於專業上的訓練及堅持。她認為在2008年考慮是否成為民進黨主席時才是真正的考驗。

2008年民進黨正處於一個困難的時期，蔡英文表示，她知道這是一條很困難的路，但她認為她必須要勇敢承擔。成為民進黨主席後，她才知道，困難和挑戰比起想像中還要大，她從前輩們身上學到三件事情，第一個，是要勇敢；第二個，是要堅持；第三個，則是要有理想性，為了未來要懂得承擔。

她說，2016年民進黨執政後，她再度面對艱鉅的挑戰，而現在台灣所面臨的挑戰，比起2008年時更加艱鉅及困難；此刻對台灣的未來更具關鍵性。

由於在場很多都是年輕人，她呼籲「大家都應該聽一聽台灣在走出威權、走向民主時，承受了多大的壓力；有多少人堅定勇敢地投入」。現在台灣面臨更艱辛的一局，她期待有更多的年輕人願意承擔，願意勇敢堅定的挑起台灣的責任。

她知道身為總統必須要成為全台灣最勇敢、最堅定守護主權與國家尊嚴的人，她也有責任要讓大家可以團結在一起，讓台灣的力量可以凝聚，邀請大家和她一起為了台灣努力。

她強調，我們現在有的民主自由不是天上掉下來的，千萬不要讓這樣的民主自由在我們這一代人的手上流失掉，「我們要守住，更堅定的讓台灣的民主能夠更好」。她請大家拜讀《大時代的故事》這本書，「想一想當年的人有多勇敢，我們一定要比他們更勇敢」。

(工商 )