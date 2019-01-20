蔡英文呼籲年輕世代勇敢堅定挑起未來責任

友善列印
工商

蔡英文總統今天表示，台灣走出威權、走向民主時，靠許多人堅定勇敢投入，現在台灣面臨更艱辛的一局，期待更多的年輕人願意承擔挑起台灣的責任。民主自由不是天上掉下來的，千萬不要讓這樣的民主自由在我們這一代人的手上流失掉。

蔡英文今天下午出席出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會」，她在致詞時表示，橋頭事件發生時，她剛從大學畢業到美國念書，對於沒有參與及見證台灣民主運動最重要的時刻，她感到相當遺憾。

蔡英文提到，在2000年時她擔任陸委會主委，大家都說她很勇敢，不過那時的勇敢是來自於專業上的訓練及堅持。她認為在2008年考慮是否成為民進黨主席時才是真正的考驗。

2008年民進黨正處於一個困難的時期，蔡英文表示，她知道這是一條很困難的路，但她認為她必須要勇敢承擔。成為民進黨主席後，她才知道，困難和挑戰比起想像中還要大，她從前輩們身上學到三件事情，第一個，是要勇敢；第二個，是要堅持；第三個，則是要有理想性，為了未來要懂得承擔。

她說，2016年民進黨執政後，她再度面對艱鉅的挑戰，而現在台灣所面臨的挑戰，比起2008年時更加艱鉅及困難；此刻對台灣的未來更具關鍵性。

由於在場很多都是年輕人，她呼籲「大家都應該聽一聽台灣在走出威權、走向民主時，承受了多大的壓力；有多少人堅定勇敢地投入」。現在台灣面臨更艱辛的一局，她期待有更多的年輕人願意承擔，願意勇敢堅定的挑起台灣的責任。

她知道身為總統必須要成為全台灣最勇敢、最堅定守護主權與國家尊嚴的人，她也有責任要讓大家可以團結在一起，讓台灣的力量可以凝聚，邀請大家和她一起為了台灣努力。

她強調，我們現在有的民主自由不是天上掉下來的，千萬不要讓這樣的民主自由在我們這一代人的手上流失掉，「我們要守住，更堅定的讓台灣的民主能夠更好」。她請大家拜讀《大時代的故事》這本書，「想一想當年的人有多勇敢，我們一定要比他們更勇敢」。

(工商 )

何志偉「團結之夜」晚會 綠營大… 朱立倫：柯文哲是台灣非常重要的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。