美女語言治療師視狗兒子如己出

2019年01月21日 09:12 中時 謝瓊雲

2003年Kobe在苗栗市大馬路邊被美女語言治療師陳怡琇帶回家養，當時仍是隻4個月大的超萌幼犬。（謝瓊雲翻攝）

美女語言治療師陳怡琇從剛踏入職場第一年開始收養Kobe相伴，她將這隻混血雪納瑞視如己出，有如親兒子般疼愛。（謝瓊雲翻攝）

美女語言治療師陳怡琇（右）經常與先生帶著愛犬Kobe，一家三口四處遊山玩水。（謝瓊雲翻攝）

美女語言治療師陳怡琇（右）經常與先生帶著愛犬Kobe，一家三口四處遊山玩水，留下美好珍貴的回憶。（謝瓊雲翻攝）

語言治療師陳怡琇，2003年從中山醫學大學畢業後踏入職場，從小愛狗的她在苗栗市聯合大學校外路邊撿到了一隻混種雪納瑞幼犬，彼此越看越投緣，成了她最親愛的狗兒子KOBE，16年的人狗情緣有著很深的默契。

陳怡琇說，大學時期與學長交往，當時領養的流浪狗歐弟後來走失，當時真的讓她傷心欲絕；遇見KOBE時一眼認定是來報恩的，雖曾被男友視為小三，最後也慢慢接納、喜歡牠。兩人愛情長跑10多年，婚後KOBE自然也跟著媽媽「陪嫁」。

KOBE極為活潑、好動，很討喜、親近人，常常出去放風就跑到別人家玩半天才肯乖乖回家；3年前某晚放牠出門竟就此不見蹤影，她著急得四處貼公告協尋，一周後，相隔兩條大馬路外，一家越南料理老闆娘才親自把牠送回，因吃得太好、養得白白胖胖。她笑說，因為太投緣，老闆娘原本想養KOBE，後來成了乾媽。

她自豪說，因為定期健檢、洗牙保健；當時乾媽帶KOBE去獸醫院抽血、檢查，獸醫從牙齒狀況初判狗兒7歲，全看不出早已是10多歲的老狗。前幾年牠開始出現白內障、退化性關節炎等症狀，腳痛到不能爬、不能走，也舉不起來尿尿；她天天幫愛犬點眼藥水、改餵添加葡萄糖胺、高鈣的處方飼料，讓KOBE體重從11公斤減到6公斤，總算恢復輕盈與健康活力。

陳怡琇說，曾經騎車到八卦山139縣遛狗，KOBE慘遭山上野狗圍攻，咬得遍體鱗傷，耳朵破一個大洞，幸好沒咬到頸部血管，至今餘悸猶存。

她強調把狗兒子KOBE當成最愛、最重視的家人，希望能陪著牠越久越好；也呼籲飼主當家中老狗有病，不要放棄牠不治療，更不該狠心拋棄牠，讓狗兒們重回街頭再度淪為流浪狗，孤苦無依不能善終。

(中時 )